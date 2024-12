Tones and I zeigt ihre schlanke Figur bei Australien-Tour

Am Samstagabend begeisterte Tones and I bei einem Auftritt im legendären Sydney Opera House ihre Fans. Die Sängerin sorgt aber nicht nur mit ihren spektakulären Auftritten für Gesprächsstoff. Auf Instagram häufen sich unter den Beiträgen zu ihrer aktuellen Tournee die Kommentare zum Look der Sängerin. Seit Toni Watson, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, ihre Karriere gestartet hat, hat sie ziemlich an Gewicht verloren. Während sie in der Vergangenheit ihren Körper oft unter übergroßen T-Shirts und Pullovern versteckte, zeigt sie nun ihre schlanke Figur in kurzen Röcken und taillierten Oberteilen – und begeistert damit ihre Fans. "Sie strahlt so selbstbewusst" und "heiß, schön, talentiert und hinreißend" sind nur zwei von unzähligen positiven Kommentaren.

Komplimente, über die sich viele sicher freuen würden, kommen bei dem "Dance Monkey"-Star gar nicht so gut an. Im Gespräch mit Vogue verriet sie, dass sie von den vielen Kommentaren zu ihrem Gewichtsverlust genervt sei. "Ich habe abgenommen, offenbar ist das das Größte, was mir jemals passiert ist", sagte sie sarkastisch. Die ständigen Bewertungen von außen würden sie stören, das gelte auch für andere Bereiche: "Alles steht zur Diskussion. Meine Körperform, meine Musik, mein Lebensunterhalt, meine Beziehung. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass mich das alles nicht beeinflusst."

Vor allem ihre Beziehung versuchte die Musikerin seit Beginn ihrer Karriere aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Einen bedeutenden Schritt in ihrer Beziehung mit dem Footballer Jimmy Bedd wollte sie aber wohl doch nicht nur für sich behalten. Mit einem Bild auf Instagram verriet sie ihren Fans im März vergangenen Jahres, dass sie sich das Jawort gegeben haben.

ActionPress Tones and I auf ihrer Australien-Tournee

Instagram / tonesandi Sängerin Tones and I und ihr Partner bei ihrer Hochzeit

