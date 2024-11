Sängerin Tones and I erlitt vor Konzert eine Fehlgeburt

Die Sängerin Toni Watson, besser bekannt als Tones and I, hat kürzlich ein sehr persönliches Erlebnis mit ihren Fans geteilt: Nur wenige Stunden vor ihrem größten Auftritt in Melbourne am 9. November erlitt sie eine Fehlgeburt. Diese erschütternde Nachricht offenbarte Tones in einem emotionalen Instagram-Post, in dem sie beschrieb, wie die tragischen Ereignisse während der Generalprobe der Show passierten. "Ich fühlte, wie mir das Blut die Beine hinunterlief, normalerweise eine unangenehme, aber handhabbare Situation – vor allem, da dies eine Probe und keine Show war. Doch ich war in der neunten Woche schwanger", beginnt sie ihren Beitrag.

Sie und ihr Ehemann Jimmy Bedford verließen sofort die Proben und fuhren ins Krankenhaus. "Jimmy und ich waren um 20:30 Uhr im Krankenhaus. Der Schmerz setzte ein und nach einer schlaflosen Nacht wurde mir gesagt, dass ich eine Fehlgeburt habe", schreibt sie in dem Post weiter. Am Tag der Show, gegen 11 Uhr morgens, wurde ihr geraten, die Veranstaltung abzusagen und sich auszuruhen. Trotzdem dachte Toni unaufhörlich an ihr Team und die Fans: "Ich möchte keineswegs dazu ermutigen, ärztlichen Rat zu ignorieren, aber ich würde lügen, wenn mein Gedanke nicht sofort zum Kreativteam, der Produktionscrew, den Tänzerinnen und Tänzern, dem Chor und den Fans gegangen wäre." Sie wollte niemanden enttäuschen und durchstand die Show mithilfe ihrer Familie und ihrer Freunde. Nach der Show wurde die Musikerin dann erneut ärztlich behandelt.

Toni Watson, deren Hit "Dance Monkey" sie weltweit berühmt machte, hat sich in den vergangenen Jahren eine riesige Fangemeinde aufgebaut. Abseits der Bühne sorgt ihr Privatleben immer wieder für Schlagzeilen. Im März überraschte sie ihre Fans mit der Nachricht, dass sie ihren langjährigen Partner Jimmy Bedford in einer geheimen Zeremonie in Bali geheiratet hatte. Trotz der aktuellen schwierigen Zeiten scheint die Bindung zwischen ihr und Jimmy stark zu sein, und die Unterstützung, die sie von ihren Fans erhält, ist überwältigend.

Getty Images Tones and I bei den Aria Awards 2019

Instagram / tonesandi Sängerin Tones and I und ihr Partner bei ihrer Hochzeit