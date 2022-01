Sie wagen den nächsten Schritt! Tones and I landete mit ihrem Song "Dance Monkey" im Mai 2019 einen Megahit. Seitdem ist die Australierin auf der ganzen Welt unterwegs. Über ihr Privatleben spricht die Sängerin allerdings weniger gerne – es ist nicht einmal sicher, in welchem Jahr sie geboren wurde. Auch aus ihrem Liebesleben macht Tones eigentlich ein Geheimnis. Doch jetzt verkündete sie, dass sie verlobt ist!

Auf Instagram teilte die Musikerin jetzt ein Foto, auf dem sie ihrem Liebsten einen Kuss gibt. Dabei hält sie ihre Hand in die Kamera und gibt so den Blick auf einen stattlichen Klunker an ihrem Finger frei. Den Beitrag garnierte Tones schlicht mit einem Ring- und einem Herz-Emoji. Der Mann an ihrer Seite ist seit zwei Jahren Footballer Jimmy Bedd.

Tones' Fans freuten sich wahnsinnig über diesen Einblick in ihr Privatleben und die tollen News. "Herzlichen Glückwunsch euch zweien, ihr seid einfach großartig", schrieb ein begeistertet User unter den Schnappschuss. Auch viele Stars wir Macklemore (38) und Chrishell Stause (40) gratulierten den Frischverlobten.

Tones and I im Juli 2021 in New York

Tones and I 2020 bei einem Konzert in Melbourne

Tones and I bei den Aria Awards 2019

