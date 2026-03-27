"Schwerter des Königs": Uwe-Boll-Film erobert Amazon-Charts

Bei Amazon Prime Video verzeichnet aktuell ein 2007 erschienener Fantasyfilm des umstrittenen Regisseurs Uwe Boll erstaunliche Aufrufzahlen. In "Schwerter des Königs - Dungeon Siege" verkörpert Jason Statham (58) einen Bauern mit dem passenden Namen Farmer, dessen friedliches Leben ein abruptes Ende findet, als die kriegerische Horde Krug sein Dorf überfällt. Dabei wird sein Sohn getötet und seine Frau Solana entführt. Gemeinsam mit seinem Freund Norick, gespielt von Ron Perlman (75), und dessen Gefährten Bastian macht sich Farmer auf den gefährlichen Weg, um sie zu retten. Unterdessen kämpft König Konreid, dargestellt von Burt Reynolds (†82), um sein Reich, während der Zauberer Gallian, verkörpert von Ray Liotta (†67), im Verborgenen seine eigenen Machtpläne verfolgt.

Die lose Adaption des inzwischen weitgehend in Vergessenheit geratenen Videospiels "Dungeon Siege" trägt unverkennbar Uwes Handschrift – das Kritiker-Echo fiel entsprechend frostig aus: Auf Rotten Tomatoes kommt der Film, der zwischen Juli und Oktober 2005 gedreht wurde, bei der Fachpresse lediglich auf vernichtende vier Prozent positive Kritiken. Auch die Zuschauer dort zeigen sich mit 23 Prozent Zustimmung kaum überzeugt. Ein völlig anderes Bild zeichnet sich hingegen bei Prime Video ab, wo das Amazon-Publikum dem Film durchschnittlich vier von fünf Sternen gab. Einige Nutzer loben die "sehr gut inszenierten" Kampfszenen und die "toll gewählten" Landschaften, während andere den Film als "Abklatsch von Herr der Ringe" bezeichnen.

Uwe blieb mit "Schwerter des Königs" seinem Ruf als Enfant terrible der Videospielverfilmung treu: polarisierend, eigen und bemerkenswert resistent gegen Mainstream-Konventionen. Seine Projekte operieren oft jenseits klassischer Qualitätsmetriken und sorgen gerade deshalb immer wieder für Aufsehen. So versammelt sich trotz der überwiegend negativen Kritiken von Fachleuten hinter "Schwerter des Königs - Dungeon Siege" eine treue Anhängerschaft, die dem Film durchaus etwas abgewinnen kann. Wer sich selbst ein Urteil bilden möchte, kann den Fantasy-Actionfilm bei Prime Video streamen. Dort findet sich auch eine weitere heiß diskutierte Videospielverfilmung von Uwe – nämlich "Far Cry" aus dem Jahr 2008 mit Til Schweiger (62) in der Hauptrolle.

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Imago Uwe Boll bei der Los-Angeles-Premiere von "Bloodrayne" im Mann's Chinese Theatre, 4. Januar 2006

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Getty Images Jason Statham, Schauspieler

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Imago Beim Weekend of Hell 2023 in der Turbinenhalle: Uwe Boll in Oberhausen