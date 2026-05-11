Serkan Yavuz verrät: Ist er bereit für eine neue Beziehung?

Realitystar Serkan Yavuz (33) gibt seinen Fans einen ehrlichen Einblick in sein aktuelles Liebesleben. In einer neuen Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von dem Influencer wissen, ob er sich nach den Turbulenzen der vergangenen Monate schon wieder eine neue Beziehung vorstellen kann. Die Nachfrage kommt nicht von ungefähr: Erst im vergangenen Jahr war die Ehe von Serkan und seiner Frau Samira (32) zerbrochen, danach folgte seine Beziehung zu Vanessa Brahimi. Nun ist der TV-Bekannte wieder Single – und macht im Netz deutlich, wie er gerade zu dem Thema Liebe steht.

Auf die Frage nach einer neuen Partnerin reagiert Serkan in seiner Story mit klaren Worten. Er erklärt: "Nein, das kann und will ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich habe vollen Fokus auf die Kinder, Family, mich und die Arbeit gerade. Mir gehts super." Mit diesem Statement, das seine Story-Follower nun beschäftigt, stellt der ehemalige Kuppelshow-Kandidat unmissverständlich klar, dass Dating derzeit keine Priorität für ihn hat.

Serkan war durch verschiedene Dating- und Realityformate bekannt geworden, in denen es vor allem um die große Liebe ging – doch privat stehen für ihn inzwischen andere Dinge im Vordergrund. Nach der Trennung von Samira und der späteren Beziehung zu Vanessa wirkt es so, als richte der Familienvater seinen Blick nun vor allem nach innen und auf sein direktes Umfeld. Auf Social Media lässt er seine Community regelmäßig an solchen privaten Momenten teilhaben.

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Imago Serkan Yavuz beim Social Event zur Amazon-Show The 50 in der Wolkenburg in Köln

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Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz vor ihrer Trennung

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Tochter Nova, 11. Februar 2026