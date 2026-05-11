DSDS-Sieg manipuliert? Dieter Bohlen nimmt Menowin in Schutz

Der Sieg von Menowin Fröhlich (38) beim diesjährigen "Deutschland sucht den Superstar"-Finale hat im Netz eine hitzige Diskussion ausgelöst. Zahlreiche Zuschauer vermuten, dass beim Voting manipuliert worden sein könnte, und auch Dieter Bohlens (72) Live-Auftritt auf der DSDS-Bühne sorgte für Kritik in den sozialen Netzwerken. Jetzt hat der Pop-Titan in seiner Instagram-Story klar Stellung bezogen und die Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. "So, meine Freunde, jetzt ist aber endlich gut mit diesen ganzen Fakes", eröffnete er sein Statement laut Bunte.

Bohlen betonte, er habe bei dem Auftritt live gesungen: "Ich habe live gesungen, ich schwöre. Und natürlich ist auch sonst nichts fake." Für eine Manipulation beim Finale sieht er schlicht keinen Grund: "Überlegt doch mal, warum soll denn RTL da irgendwas faken?" Er verwies darauf, dass bei der Show ein Notar anwesend sei und RTL kein Interesse daran habe, einen bestimmten Gewinner zu begünstigen. Mit einem abschließenden Appell wandte er sich direkt an die Fans: "Wenn ihr nicht anruft, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn euer Kandidat da nicht durchkommt." Nebenbei plauderte Dieter auch noch von einer Wette mit Rapper Bushido (47): Dieser hatte auf Kandidatin Constanze getippt, während Bohlen auf Menowin gesetzt hatte – und damit 1000 Euro gewann.

Für einen zusätzlichen Seitenhieb ließ Dieter die Gelegenheit ebenfalls nicht ungenutzt. Mit Blick auf seinen früheren Modern-Talking-Kollegen Thomas Anders (63) erklärte er: "Der einzige Fake, der da war, waren die goldenen Schallplatten von Thomas Anders." Die Beziehung zwischen den beiden Musikern gilt schon seit Jahren als angespannt. Menowin selbst ist kein Unbekannter in der DSDS-Geschichte: Der Sänger hatte bereits 2010 an der Show teilgenommen und damals den zweiten Platz belegt.

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Getty Images Dieter Bohlen, Bushido und Menowin Fröhlich bei der DSDS-Halbfinalshow in den MMC Studios, Köln, 2. Mai 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei DSDS 2026

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Getty Images Menowin Fröhlich feiert seinen Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" 2026 in den MMC Studios in Köln