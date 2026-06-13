Prinz George wirkt sehr erwachsen bei Trooping the Colour

Beim diesjährigen Trooping the Colour in London hat Prinz George (12) einen besonders reifen Eindruck hinterlassen. Der Thronfolger zeigte sich am Samstag, dem 13. Juni, gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) bei der jährlichen Geburtstagsparade für König Charles III. (77) Dabei fiel George in einem schicken dunklen Anzug auf – und mit einem auffälligen Detail: Seine blaue Krawatte hatte exakt denselben Farbton wie das Kleid seiner Mutter, Prinzessin Kate (44). In einer Kutsche fuhren die drei Kinder gemeinsam mit ihrer Mutter Kate, während Prinz William (43) zu Pferde ritt. Später versammelten sie sich auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, um den traditionellen Überflug der Royal Air Force zu verfolgen.

Trooping the Colour gehört zu den größten royalen Terminen im Jahr für die drei Geschwister. Seit 2022 reisen George, Charlotte und Louis in einer Pferdekutsche zur Zeremonie, und den spektakulären Abschluss des Tages auf dem Palastbalkon verfolgen sie schon seit sehr jungen Jahren. Nach dem gemeinsamen Osterkirchgang der Familie im April ist es bereits der zweite bedeutende royale Auftritt der Kinder in diesem Jahr. Für George steht zudem eine große Veränderung bevor: Er schließt demnächst seine Zeit an der Lambrook School ab, wo auch Charlotte und Louis zur Schule gehen. Laut Daily Mail soll er im September das renommierte Eton College besuchen – dieselbe Schule, die auch sein Vater William einst besuchte.

Die Geschwister sind bei Trooping the Colour längst für ihre ungeplanten Momente bekannt, die die Herzen der Zuschauer erobern – ob Louis, der tanzt oder mit Vorhangkordeln spielt, oder Charlotte, die ihrem kleinen Bruder zeigt, wie man auf dem Palastbalkon steht. William und Kate führen ihre Kinder stets bewusst und schrittweise an royale Aufgaben heran. "Es ist ein riesiger Balanceakt", erklärte ein Insider gegenüber People und betonte in Bezug auf George: "William und Kate tun das Richtige, indem sie ihn schützen, damit er eine möglichst normale Kindheit haben kann, aber er bekommt auch einen ersten Eindruck davon, was es bedeutet, ein Royal und ein Monarch zu sein."

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Getty Images Prinz George und Prinzessin Charlotte, Trooping the Colour 2026

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trooping the Colour 2026

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Getty Images Prinz George, Trooping the Colour 2026