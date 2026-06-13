Trooping the Colour: Erste Bilder von Kate und den Kindern

Strahlende Gesichter beim diesjährigen Trooping the Colour in London: Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) sind am Samstag, dem 13. Juni, gemeinsam mit ihren drei Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) am Buckingham Palace eingetroffen. Die ersten Bilder zeigen die Waleses bei ihrer Ankunft im Auto – gut gelaunt und bereit für einen der größten Auftritte im royalen Kalender. Weiter ging es dann in einer offenen Kutsche. Kate überzeugte in einem hellblauen Kostüm mit weißen Applikationen von Catherine Walker.

Ein echter Blickfang war neben ihrer Hochsteckfrisur und funkelnden Blumen-Ohrringen vor allem ein übergroßer Sommerhut, der elegantes, geknotetes Dekor aufwies. Ihre Ohrstecker trug sie bereits Anfang des Jahres bei der Amtseinführung des neuen Erzbischofs von Canterbury sowie im Jahr 2018 zur Taufe ihres jüngsten Sohnes, Prinz Louis. Beim Trooping the Colour nehmen mehr als 1.400 Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker teil. Der feierliche Umzug führt vom Buckingham Palace die Mall entlang durch den St. James's Park bis zur Horse Guards Parade, wo die eigentliche Zeremonie stattfindet. Anschließend geht es die gleiche Strecke zurück, bevor sich die Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace versammeln und einen Vorbeiflug der Luftwaffe bestaunen.

Trooping the Colour ist die offizielle Geburtstagsfeier des britischen Monarchen – und das, obwohl sie selten am tatsächlichen Geburtstag stattfindet. König Charles (77) wurde im November geboren, feiert seinen Ehrentag aber traditionell im Juni. Schon sein Vorgänger, Königin Elizabeth, deren Geburtstag im April lag, hielt es genauso. Für Charles ist es in diesem Jahr bereits das vierte Trooping the Colour als regierender König – doch an der Parade selbst nimmt er schon deutlich länger teil: Erstmals war er als Dreijähriger dabei, damals noch zu Zeiten seines Großvaters, König George VI.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis bei Trooping the Colour in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz Louis bei Trooping the Colour in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Catherine, Princess of Wales bei Trooping the Colour in London