So viel nahm Gustav Schäfer durch "Let's Dance"-Teilnahme ab

Tokio Hotel-Star Gustav Schäfer (37) zeigt jetzt, wie sehr sich sein Körper dank Let's Dance verändert hat. Rund drei Monate lang stand der Schlagzeuger für die RTL-Show im Training – und dabei purzelten ordentlich die Kilos. Bei der Lascana-Modenschau "Secret Garden" in Hamburg erschien Gustav nun gut gelaunt mit Ehefrau Linda und Tochter Lotti und plauderte gegenüber Bunte offen darüber, wie viel er in der Zeit tatsächlich abgespeckt hat und wie es ihm mit seinem neuen Gewicht geht. "Es waren insgesamt zehn Kilo. Ich habe in der Zeit auch nicht supergesund gegessen, aber habe nur sehr wenig gegessen. Mit vollem Magen tanzen, war immer blöd. Dazu habe ich sechs, sieben Liter Wasser am Tag getrunken", erzählt er.

Vor einem möglichen Jo-Jo-Effekt fürchtet er sich nicht besonders – auch wenn er momentan keinen Sport treibt: "Es kann sein, dass der sogenannte Jo-Jo-Effekt kommt, aber ich arbeite da so ein bisschen gegen an. Man soll sich ja immer Zeit für Sport nehmen, aber jetzt ist es gerade noch ein bisschen stressig. Zwischen 22 Uhr ins Bett gehen und um vier Uhr wieder aufstehen – da passt das gerade nicht mehr rein." Stattdessen setzt Gustav auf kleinere Maßnahmen wie Liegestütze und das Achten auf Portionsgrößen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Er kann inzwischen eine Klamottengröße kleiner kaufen.

Bei "Let's Dance" war Gustav gemeinsam mit Profitänzerin Anastasia Maruster angetreten und hatte auf dem sechsten Platz die Segel streichen müssen – in einer besonders emotionalen Folge: Er tanzte dabei seine persönliche Kinderwunschgeschichte und die Geburt seiner Tochter Lotti nach, die für einen Vater-Tochter-Tanz sogar mit auf die Bühne kam. "Wir sind gegangen mit einem Knall", kommentierte er seinen Abgang damals. Abseits der Show hält Gustav den Genuss dennoch hoch: "Ein bisschen fit zu sein, ist nie verkehrt, aber ansonsten soll man das Leben auch ein bisschen genießen. Und wenn es mal ein Schnaps zu viel ist oder auch mal ein schönes Vitello tonnato zu viel, dann ist das auch in Ordnung."

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RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer mit seiner Tochter bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Gustav Schäfer und Anastasia Maruster bei "Let's Dance" 2026

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Imago Gustav Schäfer, Schlagzeuger von Tokio Hotel