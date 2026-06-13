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Kevin James
Das konnte Kevin James bei "King of Queens" nicht leiden

Das konnte Kevin James bei "King of Queens" nicht leiden

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min
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Neun Jahre lang schlüpfte Kevin James (61) für die Kultsitcom "King Of Queens" in die Haut des Kurierfahrers Doug Heffernan – und damit auch immer wieder in eine grüne IPS-Uniform. Was für die Fans der Serie ein vertrauter Anblick war, entwickelte sich für den Schauspieler hinter den Kulissen zur echten Qual. Denn das Outfit war ihm schlicht zu eng – und das ausgerechnet über den gesamten langen Produktionszeitraum der Serie hinweg, der von 1998 bis 2007 reichte.

Besonders die Shorts der Uniform machten Kevin zu schaffen. "Die Shorts wurden viel zu eng und schnitten in meine Hüften", erinnerte sich der Schauspieler im Interview mit TV Guide. Als er im Laufe der Jahre etwas an Gewicht zunahm, verschlimmerte sich die Situation noch. Eine maßgeschneiderte Ersatzuniform bekam er offenbar trotzdem nicht. Also versuchte er es auf anderem Weg: Kevin schlug den Produzenten sogar vor, Szenen umzuschreiben und eine Erklärung dafür einzubauen, warum sein Charakter plötzlich in normaler Straßenkleidung unterwegs wäre. Doch die Macher der Serie blieben hart – seine Beschwerden stießen auf taube Ohren, und so musste er die unbequeme Uniform bis zum letzten Drehtag tragen.

Neben Kevin prägten auch Leah Remini (55) als Carrie und Jerry Stiller (†92) als Arthur die Serie mit ihrem Zusammenspiel. Vor allem das chaotische Familienleben der Heffernans und die ständigen Reibereien im gemeinsamen Zuhause machten die Show für viele Zuschauer unvergesslich. Kevin spielte nach dem Ende der Serie weiter in Komödien, wie "Der Kaufhaus Cop" und "Der Zoowärter". Aktuell ist er mit der Romantikkomödie "Solo Mio" wieder auf der Kinoleinwand zu sehen.

Kevin James bei der Premiere von Solo Mio, Januar 2026
Imago
Kevin James bei der Premiere von Solo Mio, Januar 2026
Kevin James und Leah Remini am Set von "The King of Queens"
Imago
Kevin James und Leah Remini am Set von "The King of Queens"
Der "King of Queens"-Cast Jerry Stiller, Kevin James und Leah Remini
United Archives GmbH / ActionPress
Der "King of Queens"-Cast Jerry Stiller, Kevin James und Leah Remini
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