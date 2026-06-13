Provokant: Emily Ratajkowski posiert oben ohne mit Babypuppe

Emily Ratajkowski (35) sorgt mit einem neuen, äußerst freizügigen Fotoshooting auf Instagram für Aufsehen: Das Model steht oben ohne in einem leeren Studio, trägt nur eine halb geöffnete Bikerjacke und eine enge Jeans – und hält dabei eine Babypuppe im Arm, die an ihrer Brust hängt. Die Bilder sind Teil einer Strecke für das New York Magazine. Während Emily direkt in die Kamera blickt und lasziv posiert, wirkt der Plastikbaby-Prop fast verstörend real. Begleitet werden die Aufnahmen von einem sehr offenen Essay in dem Magazin The Cut, in dem die Influencerin über ihr Leben nach der Scheidung spricht.

In dem Text schildert Emily unter anderem, wie sie ihren Alltag als alleinerziehende Mutter ihres Sohnes Sly organisiert und gleichzeitig wieder ins Datingleben eintaucht. "Nach jedem unserer gemeinsamen Abende, wenn ich den Anflug einer durch den Kater ausgelösten Migräne spürte und wusste, dass mein Sohn früh aufwachen würde – hungrig und mit einer vollen Windel –, zog ich mich leise an und schlich mich aus Elder Millennials Haustür hinaus", schreibt Emily über einen unbekannten Mann. Bei Dates hatte sie klare Regeln: Unter keinen Umständen würde sie die Schlafenszeit ihres Sohnes verpassen. Übernachtungen waren ebenfalls verboten. "Egal, wie viele Martinis ich getrunken hatte, ich war immer vollständig angezogen und aus der Tür, um die Babysitterin abzulösen und bereit zu sein für das 'Mama!' meines Sohnes um 6 Uhr morgens", gesteht sie.

Emily und ihr Ex Sebastian Bear-McClard (39) wurden 2021 Eltern. Nur ein Jahr später trennte sich das Paar nach vier gemeinsamen Ehejahren. Seitdem ist die Schauspielerin und Unternehmerin immer wieder mit neuen Dates in der Öffentlichkeit aufgetaucht und machte aus ihrem Liebesleben kein Geheimnis. Zuletzt wurde sie unter anderem mit dem deutschen DJ DJ Snake in Verbindung gebracht. Auf Instagram steht ihr Leben mit Sly im Mittelpunkt. Sie teilt regelmäßig Momente aus ihrem Alltag, mal beim Spielplatzbesuch, mal beim gemeinsamen Urlaub. Für viele Fans ist Emily längst nicht mehr nur das Model aus Musikvideos und Kampagnen, sondern auch eine Autorin und Podcasterin, die private Erfahrungen mit ihrem öffentlichen Image verknüpft und damit immer wieder für Diskussionen sorgt.

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski hinter den Kulissen ihres Fotoshootings

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski bei einem Shooting

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski und ihr Sohn Sylvester Apollo Bear, Dezember 2024

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