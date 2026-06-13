Rechtsstreit mit Justin: Blake Lively erzielt einen Teilsieg

Blake Lively (38) hat in ihrem anhaltenden juristischen Nachgefecht mit ihrem Ex-Kollegen Justin Baldoni (42) einen Teilerfolg erzielt. US-Bundesrichter Lewis Liman entschied am heutigen 12. Juni, dass der Filmemacher und seine Produktionsfirma Wayfarer die Anwaltsgebühren und Prozesskosten der Schauspielerin übernehmen müssen. Blakes Wunsch nach darüber hinausgehenden Schadensersatzzahlungen lehnte das Gericht hingegen ab, wie TMZ berichtet. Wie hoch die Kostenerstattung letztendlich ausfällt, ist bislang noch nicht festgelegt.

Grundlage für den Richterspruch ist ein kalifornischer Bürgerrechtsparagraf, auf den sich Blakes Anwälte berufen hatten. Sie argumentierten, Justins Klage gegen die Gossip Girl-Bekanntheit sei genau die Art von vergeltungsrechtlicher Klage, die das Gesetz verhindern solle. Justins Team hatte dem entgegengehalten, Blake versuche damit, ein bereits beigesetztes Streitverfahren wieder aufleben zu lassen. Richter Liman schloss sich in seiner schriftlichen Begründung der Argumentation von Blakes Seite teilweise an – den Antrag auf Schadenersatz bezeichnete er allerdings als nicht genehmigungsfähig.

Der Rechtsstreit zwischen den beiden Hauptdarstellern des Films "It Ends With Us" hatte im Dezember 2024 begonnen, als Blake Justin öffentlich sexuelle Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen am Set vorwarf. Justin bestritt die Vorwürfe und reichte seinerseits eine 400-Millionen-Dollar-Klage gegen Blake, ihren Ehemann Ryan Reynolds (49) und weitere Personen ein – diese wurde jedoch vollständig abgewiesen. Wenige Wochen vor dem geplanten Prozessauftakt einigten sich beide Seiten im Mai auf einen Vergleich, dessen genaue Bedingungen nie öffentlich bekannt gegeben wurden.

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Collage: Getty Images, MEGA / Xavier Collin / Image Press Agency Collage: Justin Baldoni und Blake Lively

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IMAGO / Future Image Justin Baldoni, Schauspieler

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