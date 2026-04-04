Evelyn Burdecki spricht offen über sexuelle Belästigung

Evelyn Burdecki (37) hat sich in einem Interview mit Bild zur aktuellen Debatte über Gewalt gegen Frauen zu Wort gemeldet und dabei erschreckende Erlebnisse geschildert. Die Realitydarstellerin bekommt nach eigenen Angaben regelmäßig unerwünschte Nachrichten mit sexuellem Inhalt. "Ich bekomme ständig Dick Pics, sexuelle Angebote, widerliche Nachrichten. Da schreiben Männer Sachen wie: 'Wenn ich dich auf der Straße sehe, ziehe ich dich aus.' Wirklich ekelhafte Dinge", erzählte sie dem Blatt. Die 37-Jährige betonte, dass solche Nachrichten viel mit einer Frau machen würden und viele Männer gar nicht verstünden, was sie damit auslösen. Evelyn reagiert auf die Belästigungen, indem sie die Absender blockiert und in besonders schlimmen Fällen auch meldet.

Trotz dieser belastenden Erfahrungen lässt sich Evelyn nicht einschüchtern. "Ich lasse mir doch von solchen Männern nicht verbieten, wie ich mich anziehe. Warum soll ich plötzlich mit Rollkragenpullover rumlaufen, nur weil sich irgendein Typ wegen meines Dekolletés danebenbenimmt oder mich dumm anmacht? Dann ziehe ich erst recht ein Oberteil mit Ausschnitt an", erklärte die Influencerin selbstbewusst. Sie sprach sich dafür aus, solche Nachrichten öffentlich zu machen, um die Täter abzuschrecken. Evelyn zeigte sich beeindruckt von Frauen wie Collien Fernandes (44), die den Mut haben, über ihre Erfahrungen zu sprechen, und hofft, dass dies andere Betroffene ermutigt, ebenfalls ihre Stimme zu erheben.

Einen ganz anderen Meilenstein feiert Evelyn mit ihrer Rolle im "Traumschiff", die am Ostersonntag im ZDF ausgestrahlt wird. Für die Dreharbeiten vor einigen Monaten schlüpfte sie in die Rolle einer Stylistin und schwärmte im Interview von der Erfahrung. "Ich durfte endlich mal jemand anders sein. Ganz andere Klamotten, ein anderer Charakter – das war toll", erzählte sie begeistert. Besonders ihre Mutter sei stolz wie noch nie gewesen, als sie von der Anfrage erfahren habe. Evelyn selbst bezeichnete die Rolle als Highlight ihrer Karriere, auch wenn manche Menschen aus der Reality-Branche belächelt würden. "Ich kann jetzt auf jeden Fall in meine Vita schreiben: Rolle im 'Traumschiff'. Allein das ist für mich schon ein riesiges Wow", sagte die Entertainerin.

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ActionPress / Simon Pfaff Evelyn Burdecki, Reality-TV-Bekanntheit

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Imago Collien Fernandes, Moderatorin

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Imago Realitystar Evelyn Burdecki beim 50. Deutschen Filmball 2026 im Hotel Bayerischer Hof in München im Januar 2026