Kindesmissbrauch: Joseph Duggar plädiert auf nicht schuldig

Realitystar Joseph Duggar (31) sorgt erneut für Schlagzeilen: Der 31-Jährige ist in Bay County im US-Bundesstaat Florida erstmals einem Richter vorgeführt worden, nachdem er aus Arkansas überstellt worden war, wie People berichtet. Bei dem Termin am 31. März, der per Video aus dem Bay County Jail stattfand, musste er sich wegen zweier Anklagepunkte wegen unzüchtiger und lasterhafter Handlungen verantworten. Joseph plädierte in einem bereits zuvor eingereichten Schreiben auf nicht schuldig, verzichtete auf eine formale Anklageverlesung und verlangte ausdrücklich eine Juryverhandlung. Der Richter setzte die Kaution auf insgesamt 600.000 Dollar fest, der nächste Gerichtstermin ist für den 20. April angesetzt.

Die Vorwürfe wiegen schwer: Joseph soll im Jahr 2020 während eines Familienurlaubs in Panama City Beach ein damals neun Jahre altes Mädchen mehrfach sexuell missbraucht haben. Laut einer eidesstattlichen Erklärung eines Ermittlers der Polizei von Bay County soll er das Kind zunächst auf seinen Schoß gezogen und es unter einer Decke berührt haben. Die heute 14-Jährige berichtete einer Ermittlerin der Polizei in Tontitown später, seine Hände seien immer weiter an ihren Oberschenkeln nach oben geglitten und hätten dabei wiederholt ihren Intimbereich gestreift, was sie verunsichert und unwohl fühlen ließ. In den Unterlagen ist außerdem festgehalten, dass Joseph sich irgendwann bei dem Mädchen entschuldigt haben soll und die Übergriffe danach aufgehört hätten. Er wurde wenige Stunden nach der ersten Aussage des Mädchens vom Tontitown Police Department an seinem Wohnort in Arkansas festgenommen und später nach Florida ausgeliefert.

Joseph ist nicht das erste Mitglied der bekannten Großfamilie, das sich mit schweren Vorwürfen rund um Sexualdelikte an Minderjährigen konfrontiert sieht. Sein älterer Bruder Josh Duggar (38) wurde bereits 2021 von einer Jury wegen des Besitzes und Empfangs von kinderpornografischem Material schuldig gesprochen und verbüßt derzeit eine mehrjährige Haftstrafe in einem Gefängnis in Texas. Zudem war in der Vergangenheit bekannt geworden, dass Josh als Teenager mehrere junge Frauen, darunter vier seiner Schwestern, unsittlich berührt hatte. Die Eltern der Brüder, Jim Bob und Michelle Duggar, ließen über einen Sprecher gegenüber dem Magazin People erklären, sie seien

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Washington County Sheriff's Department Joseph Duggar: Polizeifoto des Washington County Sheriff's Department

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Imago Jinger, Joy Anna, Joseph, Josiah, Jessa Duggar Seewald mit Spurgeon Seewald, Ben Seewald, John David und Jana Duggar

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Instagram / littleduggarfamily Joseph und Kendra Duggar, Reality-TV-Stars

Wie sollte sich die Duggar-Familie jetzt öffentlich verhalten? Klare Distanzierung und volle Unterstützung der Aufklärung. Abwarten und erst nach dem Urteil Stellung beziehen. Aktiv für Opferhilfe eintreten und transparent kommunizieren. Ergebnis anzeigen