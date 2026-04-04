Schockmoment: Jason Oppenheims Rolls-Royce wurde gestohlen

Jason Oppenheim (48) musste einen bitteren Verlust hinnehmen. Dem Realitystar wurde laut TMZ sein Luxusauto der Marke Rolls-Royce gestohlen, das einen Wert von 434.000 Euro hat. Besonders schockierend dabei: Der Diebstahl ereignete sich direkt auf dem Parkplatz seines Büros in West Hollywood. Jason war den Tag über bei der Arbeit und wollte anschließend zu seinem Wagen zurückkehren, als er feststellen musste, dass das teure Fahrzeug spurlos verschwunden war. Am 16. März erstattete der Unternehmer daraufhin eine Diebstahlanzeige bei der Polizei.

Wie das Portal berichtet, gibt es bislang keinerlei Fortschritte bei der Suche nach dem gestohlenen Wagen. Weder das Auto selbst noch mögliche Verdächtige konnten ausfindig gemacht werden. Der Vorfall ereignete sich nur wenige Wochen vor einem Event, das Jason zusammen mit Rick Caruso in seinem Büro veranstaltete. Bei der Veranstaltung am Donnerstagabend, die für den Gouverneurskandidaten Matt Mahan ausgerichtet wurde, machte der Realitystar den Diebstahl öffentlich. Trotz der laufenden Ermittlungen gibt es noch keine heiße Spur, die zu dem wertvollen Fahrzeug führt.

Obwohl Jason über weitere teure Autos verfügt, mit denen er sich in der Stadt fortbewegen kann, möchte er seinen Rolls-Royce so schnell wie möglich zurückhaben. Der 48-Jährige ist durch die Netflix-Serie Selling Sunset bekannt geworden und leitet gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Brett das Immobilienunternehmen The Oppenheim Group. Die beiden haben sich in Los Angeles einen Namen als erfolgreiche Makler gemacht und gehören zu den bekanntesten Gesichtern der Realitybranche. Jason war in der Vergangenheit unter anderem mit seiner Kollegin Chrishell Stause (44) liiert, mit der er auch in der erfolgreichen Netflix-Show für ordentlich Dating-Drama sorgte.

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Imago Jason Oppenheim bei den 2. Annual Gurus Awards in Los Angeles, Oktober 2025

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Netflix Jason und Brett Oppenheim in "Selling Sunset"

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ActionPress Chrishell Stause und Jason Oppenheim, "Selling Sunset"-Stars