Klärendes Gespräch: Prinz Edward besucht Andrew im Exil

Prinz Edward (62) hat seinen Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) diese Woche in dessen aktueller Unterkunft in Norfolk besucht – als erstes Familienmitglied seit zwei Monaten. Andrew lebt derzeit auf Wood Farm auf dem Sandringham-Anwesen, nachdem er im Februar aus der Royal Lodge ausziehen musste. Der Besuch war jedoch kein brüderliches Zeichen der Unterstützung, wie ein Insider gegenüber The Sun verriet. Edward und seine Frau Sophie wollten ursprünglich selbst über Ostern auf Wood Farm übernachten, wie sie es sonst auch regelmäßig tun. Stattdessen mussten sie im Haupthaus des königlichen Sandringham-Anwesens bleiben, weil Andrew sich noch dort aufhält.

Der Grund für den Besuch lag offenbar darin, dass Edward mit seinem Bruder das Gespräch suchen wollte. Andrew zögert angeblich seinen Umzug zur benachbarten Marsh Farm hinaus, obwohl dort bereits Renovierungsarbeiten laufen. "Andrew hat die Sache hinausgezögert. Er hätte bereits umziehen können, war aber widerwillig. Edward hat unter vier Augen mit seinem Bruder gesprochen", so die Quelle.

Zuletzt kam es zudem zu einem unangenehmen Zwischenfall: Am Donnerstag drangen vier Demonstranten auf das Gelände der Marsh Farm ein. Sie kletterten laut dem Magazin Hello! über einen Zaun und riefen lautstark Beschimpfungen, während Andrew sich im Farmhaus aufhielt. Das Sicherheitspersonal reagierte sofort und konnte die Eindringlinge vertreiben. Die Gruppe flüchtete schließlich in ihrem Auto vom Anwesen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Prinz Edward und Andrew Collage

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Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward im März 2023

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Getty Images Prinz Andrew spricht nach dem Tod von Prinz Philip vor der Royal Chapel of All Saints in Windsor