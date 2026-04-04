Sänger Conor Maynard hat seiner Kitty das Jawort gegeben

Conor Maynard (33) hat seine langjährige Partnerin Kitty Bertrand geheiratet. Nur wenige Monate nach der romantischen Verlobung gaben sich die beiden in einer feierlichen Zeremonie im Kreise ihrer Liebsten das Jawort. Die Neuigkeit wurde von Conors Bruder Jack Maynard (31) auf Instagram verkündet, der stolz Bilder von der Feier teilte. Auf den Aufnahmen ist der frischgebackene Bräutigam in einem auffälligen, leuchtend gelben Anzug zu sehen, den er mit braunen Schuhen und einem weißen Hemd kombinierte. Die Trauung wurde von Conors Manager George Leighton durchgeführt, während Familie und Freunde des Paares den besonderen Moment miterlebten.

Auf den von Jack geteilten Bildern posierte der Musiker gemeinsam mit seinen Geschwistern Jack und Anna Maynard. Während der Bräutigam in seinem knalligen Outfit alle Blicke auf sich zog, setzten Jack und Anna auf einen dezenten Pastelllook – Jack trug einen weißen Anzug, Anna entschied sich für ein blassgrünes Kleid. Zu den Gästen der Hochzeit gehörten unter anderem Songwriter Brendan Buckley, der mit Conor an dessen neuer Single "Bad Feeling" gearbeitet hatte, sowie Schauspieler Jon James Ewart. Auch Harry Clark, der Freund von Conors Schwester Anna und bekannt aus der zweiten Staffel von "The Traitors", war bei der Feier dabei und stieß mit den anderen Gästen auf das Brautpaar an.

Bereits zuvor hatte ein Insider gegenüber der britischen Zeitung The Sun Einzelheiten zur Hochzeit verraten. "Er heiratet Kitty an diesem Samstag und beide sind so aufgeregt", berichtete die Quelle. Sie plauderte zudem aus, dass die Zeremonie auf einem herrschaftlichen Anwesen im Süden Englands stattfinde und rund 115.000 Euro koste. Familie und Freunde des Paares freuten sich auf eine idyllische Landhausfeier im Grünen.

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Instagram / conormaynard Conor Maynard und Kitty

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Instagram / jack_maynard Conor Maynard (Mitte) mit seiner Schwester Anna und Bruder Jack, 2026

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Instagram / conormaynard Conor Maynard und Kitty Bertrand, September 2025