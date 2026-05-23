Wegen Henna-Kuss: Emma Fernlund macht Tim Kühnel eine Ansage

Emma Fernlund (25) ist zurück in der Villa von Match My Ex – und dort wartet direkt eine unangenehme Überraschung auf sie. Reality-TV-Star Tim Kühnel (29) hatte ihr zuvor erklärt, mit Henna und Christin Pawlowski sei während ihrer Abwesenheit nichts weiter passiert als ein harmloser Kuss. Doch kaum ist Emma wieder da, kommen neue Details ans Licht. In der neuesten Folge der Show will die Influencerin deshalb ganz genau wissen, was wirklich in der Villa abging, und wendet sich an Mitbewohnerin Anna Iffländer (30). Was sie von der Blondine zu hören bekommt, stellt Emmas Vertrauen in Tim erneut auf die Probe. Anna verrät, dass zwischen ihm und Henna mehr lief bei einer Party in der Villa: "Julius meinte, das war schon ein Trockenfick."

Für Emma ist das ein echter Schock. Sie sucht sofort das Gespräch mit Tim und befragt ihn über Henna und die Schlafsituation: Hat er sie angelogen und doch mit ihr im Bett geschlafen? Tim erklärt daraufhin, Henna habe angezogen auf ihm gesessen, die beiden hätten geknutscht, aber mehr sei nicht passiert. Die Nächte habe er ohne sie verbracht. Emma ist trotzdem sauer: "Du sagst, du hättest geküsst. Das ist für mich etwas anderes, als dass ich von anderen Parteien höre, dass es aussah, als ob es Trockensex gewesen wäre." Weil ihr die Versionen immer wieder anders geschildert werden, holen die Bewohner schließlich auch noch Julius dazu, der Emma das komplette Henna-Drama und den Weg zum Kuss noch einmal aus seiner Sicht zusammenfasst.

Julius besänftigt Emma, indem er betont, dass Tim zwar geknutscht hat, dafür aber auf eine heiße X-Suite-Nacht mit Chrissi verzichtete. Emma entgegnet: "Ich finde es schade. Du hast mir die Wahrheit gesagt und du hast gesehen, wie ich reagiert habe und jetzt komme ich her und höre wieder andere Sachen." Trotzdem zieht sie keinen radikalen Schlussstrich. "Natürlich bin ich not amused about it, dass der Tim sich hier gleich so billig dar gibt und mit anderen Frauen rummacht", gesteht sie, räumt jedoch ein: "Aber wenn es nichts auf emotionaler Basis ist, dann… Shit happens. Dazu mag ich Tim einfach zu gerne, um das jetzt als Grund zu nehmen, um Distanz zu nehmen." Mit diesen Worten kehrt vorerst Ruhe im Paradies ein.

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Collage: Joyn, CH Media Entertainment Tim Kühnel, Henna und Emma Fernlund, Collage

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Anna Iffländer, Tim Kühnel, Julius Tkatschenko und Emma Fernlund in "Match My Ex"