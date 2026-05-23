Frauen glücklicher? Akon verteidigt polyamoren Lebensstil

Sänger Akon (53) führt ein ungewöhnliches Familienleben – und spricht jetzt offen darüber. In einer aktuellen Folge des Podcasts "We Need to Talk" gab der Sänger Einblicke in seinen polyamoren Lebensstil und die Regeln, die seinem Haushalt zugrunde liegen. Wie viele Ehefrauen er hat, wollte Akon dabei nicht konkret verraten. Stattdessen überließ er das seiner Zuhörerschaft als Stoff für die "Vorstellungskraft" – und bezeichnete die ganze Sache als "Unterhaltung". Fest steht: Mit seinen Frauen hat der Musiker neun Kinder, sieben Söhne und zwei Töchter.

Im Podcast erklärte Akon außerdem, dass klare Absprachen das Fundament seiner Beziehungen seien. "Es ist Kommunikation. Es ist buchstäblich die Antwort und die Lösung. Man muss reif genug sein zu wissen: Wenn das die Situation ist, in der ich mich befinde, muss ich kommunizieren", so der Musiker. Eine wichtige Regel: Keine seiner Frauen darf andere Männer daten. Außerdem nimmt seine erste Frau eine besondere Stellung ein – sie ist sein fester Notfallkontakt und gilt als "Frau Nummer eins" und "die Königin". "Niemand verletzt Frau Nummer eins. Sobald das passiert, ist man draußen", stellte Akon klar. Er betonte auch, dass seine erste Frau durch neue Mitglieder in der Familie besonderen Belastungen ausgesetzt sei, weil sie mit neuen Einstellungen, Verhaltensweisen und Charakteren umgehen müsse.

Obwohl viele seinen Lebensstil als Privileg des Mannes betrachten würden, sieht Akon das ganz anders: Er ist überzeugt, dass in einer polyamoren Familie letztlich die Frauen mehr profitieren. "Wenn die Familie auf diese Weise vereint ist, ist der Nutzen für die Frau oft größer als für den Mann, weil der Mann sich um alle kümmern muss. Er muss alle gleich behandeln, und die Verantwortung lastet auf ihm", sagte er im Podcast. Akon wurde am 16. April 1973 im Senegal geboren und wuchs in den USA auf. Mit seinem Hit "Smack That" aus dem Jahr 2006 feierte er weltweit Erfolge.

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Getty Images Sänger Akon im November 2024 in Hollywood

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Getty Images Akon im November 2019

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Getty Images Akon, Musiker