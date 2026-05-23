Taylor Swifts Hochzeit: Gäste über Begleitverbot empört

Am 3. Juli wird Taylor Swift (36) in New York City ihren Verlobten Travis Kelce (36) heiraten – doch schon vor dem großen Tag sorgt die Hochzeit für Wirbel. Wie die Daily Mail berichtet, sind einige geladene Gäste über eine bestimmte Regelung auf ihrer Einladung alles andere als erfreut: Wer keinen festen Partner hat, darf keine Begleitung mitbringen. Eine anonyme Quelle beklagte sich gegenüber dem Blatt: "Meine Einladung erlaubt mir keine Begleitung. Was soll ich denn machen? Alleine hingehen? Das ist so unangenehm." Der Gast fügte hinzu, womöglich der Hochzeit fernzubleiben: "Ich bin schüchtern und werde dort wahrscheinlich nicht viele Leute kennen. Ich meine, sorry, ich bin nicht mit Gigi und Bella Hadid befreundet!"

Besonders schmerzhaft empfindet der Gast die Ungleichbehandlung, da anderen Geladenen eine Begleitung erlaubt ist. "Ich weiß, dass Selena Gomez ihren Mann Benny Blanco mitbringen darf, sie hat also eine Plus-eins – aber ich nicht, weil ich Single bin", so die Quelle. "Ich verstehe, dass die Location wahrscheinlich nur eine begrenzte Anzahl an Gästen fasst, aber das fühlt sich nicht gut an." Für weiteren Gesprächsstoff sorgt auch der Veranstaltungsort: Den genauen Ort erfahren die Gäste erst am Morgen des 3. Juli. Viele tippen laut der Daily Mail auf das Waldorf Astoria in Manhattan – ein Hotel mit beeindruckender Geschichte und strenger Sicherheit. Die Quelle zeigte dafür Verständnis: "Sie möchte aus Sicherheitsgründen nicht, dass jeder weiß, wo sie heiratet, bis zum letzten Moment."

Taylor und Travis hatten ihre Beziehung 2023 öffentlich gemacht und im August 2025 ihre Verlobung auf Instagram bekannt gegeben. Auf dem gemeinsamen Beitrag war Travis auf einem Knie in einem Garten zu sehen, und Taylor präsentierte einen großen Diamantring. Dazu schrieb die Sängerin: "Euer Englischlehrer und Sportlehrer werden heiraten." Die Feier soll mit rund 150 Gästen bewusst klein und intim gehalten werden. Unter den erwarteten Gästen sollen auch Emma Stone (37), Zoe Kravitz (37) sowie Travis' Bruder Jason Kelce (38) und Teamkollege Patrick Mahomes (30) sein. Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly bestätigte, bereiten sich die beiden entspannt auf den großen Tag vor: "Sie konzentrieren sich darauf, den Prozess wirklich zu genießen, anstatt sich vom Druck mitreißen zu lassen."

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Swift bei der Time 100 Gala, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / ashavignone Travis Kelce überreicht Taylor Swift einen besonderen Hut

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025