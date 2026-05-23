Offizielle Todesursache von NASCAR-Star Kyle Busch bekannt

Zwei Tage nach dem Tod von NASCAR-Legende Kyle Busch hat seine Familie nun die offizielle Todesursache bekannt gegeben. Der zweifache NASCAR-Cup-Champion war am 21. Mai in einem Krankenhaus in Charlotte, North Carolina, verstorben. Laut einer Erklärung der Familie gegenüber der Associated Press sei eine schwere Lungenentzündung in eine Sepsis übergegangen: "Die medizinische Auswertung, die der Familie Busch vorgelegt wurde, kam zu dem Schluss, dass eine schwere Pneumonie in eine Sepsis überging, was zu raschen und überwältigenden Komplikationen führte." Die Familie bat weiterhin um "Verständnis und Privatsphäre in dieser schweren Zeit."

Ersten Berichten zufolge hatte jemand am Mittwoch den Notruf gewählt und von einer Person mit Atemnot und hohem Fieber berichtet. Wie TMZ Sports aus dem entsprechenden Audio-Mitschnitt des Anrufs berichtete, soll Kyle zu diesem Zeitpunkt auf dem Boden einer Trainingsanlage im nordkarolinischen Concord gelegen haben. Eine Sepsis entsteht, wenn das Immunsystem auf eine Infektion mit einer überschießenden Reaktion antwortet, die körpereigenes Gewebe und Organe schädigt.

Kyle war zum Zeitpunkt seines Todes in seiner 22. Vollzeitsaison in der NASCAR aktiv. Der Rennfahrer gewann in seiner Karriere mehr als 200 Rennen und damit mehr Siege als jeder andere Fahrer in den drei nationalen Serien der NASCAR. Die Cup-Series-Meisterschaft holte er sich 2015 und 2019. Sportkollegen beeilten sich nach seinem Tod, ihm zu huldigen: Dale Earnhardt Jr. bezeichnete ihn als "einen der größten Fahrer in der Geschichte der NASCAR." Kyle hinterlässt seine Frau Samantha sowie die beiden Kinder Brexton und Lennix.

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Getty Images Kyle Busch vor dem Training der Nascar Craftsman Truck Series Ecosave 200 in Dover

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Getty Images Kyle Busch feiert in Hampton den Sieg im Fr8 Racing 208 mit Lennix Busch, Brexton Busch und Samantha Busch

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Imago Kyle Busch vor dem Start des NASCAR Cup Series Food City 500 in Bristol, Tennessee