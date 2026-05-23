Harry Styles packt aus: So verlor er seine Jungfräulichkeit

Harry Styles (32) hat bei einer Preisverleihung in London eine ziemlich intime Anekdote aus seinem Leben geteilt. Der 32-jährige Sänger war am Donnerstagabend bei den Ivor Novello Awards zugegen, um Radiohead-Frontmann Thom Yorke (57) mit dem Fellowship of the Academy Award zu ehren. Dabei enthüllte er, zu welchem Song er zum ersten Mal Sex hatte – und das vor großem Publikum. Sein erstes Mal fand laut eigener Aussage zu dem Radiohead-Track "Talk Show Host" statt. Auf eine humorvolle Pointe ließ Harry dabei sein Publikum nicht lange warten.

Konkret sagte er: "Ich habe meine Jungfräulichkeit zu 'Talk Show Host' verloren." Dann schob er hinterher: "Ich habe meine Jungfräulichkeit zum Intro von 'Talk Show Host' verloren." Das Intro des Songs dauert nämlich gerade einmal rund zehn Sekunden – eine Andeutung, die beim anwesenden Publikum für schallendes Gelächter sorgte. Thom lobte Harry in derselben Nacht als seinen persönlichen Helden. "Ich kann gar nicht genug schätzen, wie sehr seine Arbeit meinen Glauben an die Bedeutung der Kunst in unserer heutigen Welt beeinflusst hat", sagte er laut dem Magazin People über den Musiker. Darüber hinaus erwähnte Harry, dass ihn ein Radiohead-Konzert in Berlin im vergangenen Jahr dazu inspiriert habe, wieder auf Tour zu gehen.

Dass Harry den großen Moment nutzte, um so offen zu werden, passte zu der innigen Hommage an sein Vorbild Thom. Der Abend zeigte, wie sehr der Sänger Künstler schätzt, die ihn persönlich berühren, und wie er prägende Begegnungen in Erinnerungen verwandelt, die er mit anderen teilt. Die Ivor Novello Awards gelten als eine der wichtigsten britischen Auszeichnungen für Songwriter und Komponisten. Und dass ausgerechnet der atmosphärische Radiohead-Track "Talk Show Host" – mit einem markanten, nur wenigen Sekunden langen Intro – die Kulisse seiner Anekdote bildete, verleiht dem privaten Geständnis eine ganz besondere Note.

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Imago Harry Styles, Sänger

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Getty Images Thom Yorke beim Glastonbury Festival 2017

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Getty Images Harry Styles performt "Aperture" bei den Brit Awards 2026 in Manchester