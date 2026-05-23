"Day Drinker": Johnny Depp wieder vereint mit Penélope Cruz

Johnny Depp (62) feiert sein großes Kino-Comeback: Der Hollywoodstar steht für den neuen übernatürlichen Rachethriller "Day Drinker" vor der Kamera, der nun von Lionsgate offiziell datiert wurde. Wie das US-Branchenportal Deadline berichtet, soll der Streifen am 26. März 2027 in die Kinos kommen – an einem Starttermin, der ursprünglich für "The Resurrection of the Christ" reserviert war. An der Seite von Johnny sind in dem Thriller Serienliebling Madelyn Cline (28) und Oscarpreisträgerin Penélope Cruz (52) zu sehen. Schauplatz der Geschichte ist eine luxuriöse Privatyacht, auf der sich die Wege der drei Figuren auf gefährliche Weise kreuzen.

Im Mittelpunkt des Thrillers steht eine private Yachtbarkeeperin, gespielt von Madelyn, die auf hoher See auf einen geheimnisvollen Passagier trifft, verkörpert von Johnny. Die beiden geraten in den Sog einer kriminellen Figur, die von Penélope dargestellt wird. Schnell zeigt sich, dass ihre Schicksale enger miteinander verbunden sind, als es zunächst scheint. Hinter der Kamera steht Marc Webb (51), der durch große Studiohits wie die "The Amazing Spider-Man"-Filme bekannt wurde. Das Drehbuch stammt von Zach Dean, produziert wird das Projekt von Basil Iwanyk und Erica Lee, die bereits die John Wick-Reihe für Lionsgate verantworten.

Für Johnny und Penélope ist das düstere Racheabenteuer nicht die erste Zusammenarbeit. Die beiden standen bereits für den Drogendrama-Kultfilm "Blow", den Piratenblockbuster "Fluch der Karibik: Fremde Gezeiten" und den Ensemble-Krimi "Mord im Orient-Express" gemeinsam vor der Kamera. Der Schauspieler und die Spanierin gelten in Hollywood als eingespieltes Team, das vor der Kamera immer wieder intensive Chemie entwickelt hat. Während Johnny in den vergangenen Jahren abseits des Mainstream-Kinos unter anderem Musikprojekte verfolgte, war Penélope vor allem mit anspruchsvollen Arthouse- und Autorenfilmen präsent. Mit "Day Drinker" treffen die beiden nun erneut in einem großen Studioprojekt aufeinander – diesmal inmitten einer luxuriösen, aber gefährlichen Yachtwelt, in der Loyalitäten und Beziehungen auf eine harte Probe gestellt werden.

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Getty Images Johnny Depp und Penélope Cruz beim Fototermin für "Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten"

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Getty Images Johnny Depp bei der Closing Night des Red Sea International Film Festival 2025 in Saudi-Arabien, Dezember 2025

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Getty Images Penélope Cruz bei der Chanel Cruise 2024/25 Hong Kong Replica Show, Oktober 2024