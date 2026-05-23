Emotionale Schwangerschaft: Amira Aly hat eine "große" Sorge

Amira Aly (33) erwartet ihr drittes Kind – und öffnet sich nun emotional gegenüber ihren Fans. Nachdem die Moderatorin vergangene Woche ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte, meldet sie sich auf Instagram zurück und beantwortet in einem ausführlichen Q&A Fragen rund um ihre Schwangerschaft. Dabei spricht sie auch über eine Sorge, die sie begleitet: die Angst, dass ihre Panikattacken nach der Geburt zurückkehren könnten. "Oh ja", antwortet Amira auf die Frage einer Followerin, ob sie das Thema beschäftige – und gibt zu, "große Angst" davor zu haben.

Trotz dieser Sorge gibt sich die 33-Jährige kämpferisch: "Ich möchte nie wieder so eingeschränkt in meinem Leben sein. Ich glaube aber, dass ich es mittlerweile auch besser bzw. schneller in den Griff bekommen könnte", erklärt sie in der Fragerunde. Was das Babygeschlecht angeht, halten Amira und ihr Partner Christian Düren (35) die Spannung noch aufrecht – obwohl die beiden es bereits wissen. Diese Information wollen die werdenden Eltern, für die es das erste gemeinsame Kind ist, vorerst für sich behalten.

Amiras zwei Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher (48) – die beiden sind fünf und sechs Jahre alt – freuen sich derweil riesig auf ihr Geschwisterchen. "Sie können es kaum abwarten, legen ihr Ohr auf meinen Bauch und fragen jeden Tag: 'Ist es schon raus?'", schwärmt die TV-Bekanntheit. Amira und Oliver waren mehrere Jahre ein Paar und hatten im Jahr 2023 ihre Trennung bekannt gegeben. Seitdem ist Amira mit Christian zusammen, mit dem sie nun ihr erstes gemeinsames Kind erwartet.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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Instagram / amiraaly Christian Düren und Amira Aly