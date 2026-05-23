Mädchen oder Junge? Michelle Kaminsky verrät Babygeschlecht

Michelle Kaminsky und ihr Partner Lucas erwarten ein Baby. Nun verkündet das Paar, welches Geschlecht sein gemeinsamer Nachwuchs haben wird. Die Influencerin verkündete die freudige Nachricht auf Instagram mit einem romantischen Foto-Shooting auf einer Wiese. Die beiden posierten auf einer Decke neben einem Picknickkorb und Deko mit der Aufschrift "Baby" – beide trugen Augenbinden und hatten die Hände voller Farbe. Die Auflösung ließ nicht lange auf sich warten: Die Farbe war hellrosa. "Es ist ein Babygirl", schrieb Michelle zu den zuckersüßen Aufnahmen.

Die emotionalen Reaktionen der werdenden Eltern, die nach dem Abnehmen der Augenbinden lachten, sich überglücklich an den Händen hielten und sich herzlich umarmten, begeisterten nicht nur die Fans. Auch Gloria Schwesinger (33) meldete sich in den Kommentaren zu Wort: "Gott, ist das süß." Weitere Fans ließen ebenfalls ihre Glückwünsche da und feierten das Paar. "Glückwunsch. Der Slide mit Lucas' Blick wieder herrlich", schrieb ein User. "Wie schön – und eure Reaktion", freute sich ein anderer Fan. Michelle erklärte anschließend in ihrer Story, dass Lucas zuerst nicht entschlüsseln konnte, welche Farbe er gerade vor Augen hat. Das helle Rosa wirkte auf den ersten Blick wie Weiß – doch als der Groschen fiel, war die Freude unübersehbar.

Für Michelle und Lucas ist es das erste gemeinsame Kind. Bereits vor einigen Wochen hatte Michelle ihre Follower auf Instagram über den Verlauf der Schwangerschaft auf dem Laufenden gehalten. Damals berichtete sie von einem Arzttermin, bei dem sie und ihr Partner einen nicht-invasiven Pränataltest (NIPT) durchführen ließen, um mögliche Trisomien auszuschließen. Besonders unvergesslich war für die beiden dabei, zum ersten Mal den Herzschlag ihres Babys zu hören. "Es ist verrückt, was man alles während des Ultraschalls gesehen hat", hatte Michelle damals geschwärmt. Die Untersuchungen fielen unauffällig aus.

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Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky mit ihrem Freund Lukas, Februar 2026

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Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky und Lukas in Paris

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Instagram / miseli_kmy Michelle Kaminsky mit ihrem Freund Lucas