Khloé Kardashian bereut Katzenentkrallung zutiefst

Khloé Kardashian (41) hat in ihrem Podcast "Khloé In Wonder Land" über ein Thema gesprochen, das ihr merklich auf dem Gewissen liegt: die Entfernung der Krallen ihrer zwei Katzen Grey Kitty und Baby Kitty. Die Unternehmerin gab in der aktuellen Episode zu, dass sie diese Entscheidung heute tief bereue. "Ich wurde wirklich falsch beraten, was die Entkrallung meiner Katzen angeht", erklärte sie im Podcast und fügte hinzu: "Ich hatte noch nie zuvor Katzen. Ich wusste nicht einmal, dass das eine Sache ist. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr schrecklich, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich glaube, das ist der Grund, warum meine Katzen unglücklich sind – und das liegt an mir."

Für Khloé hat die Entkrallung heute vor allem praktische Konsequenzen, die ihr täglich Sorgen bereiten. Da die Tiere ohne ihre Krallen schutzlos wären, tragen sie AirTags und dürfen nicht in die Nähe von Türen. "Ich habe solche Angst, wenn sie rauslaufen, weil sie keine Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Sie haben ihre Schutzwerkzeuge verloren", sagte sie. Doch damit nicht genug: Seitdem sie Baby Kitty zu Grey Kitty dazugeholt hat, ist in ihrem Haushalt einiges aus dem Ruder gelaufen. Grey Kitty begann, auf einem der Betten zu urinieren – offenbar ein Zeichen des Protests gegen die neue Mitbewohnerin. Baby Kitty übernahm dieses Verhalten schließlich auch noch. Khloé musste sogar Kameras installieren, um herauszufinden, welche der beiden Katzen dahintersteckt. "Ich lebe in einem echten Tierzirkus", fasste sie die Situation zusammen.

Khloé ist Mutter von zwei Kindern: Tochter True (8), die sie mit ihrem Ex Tristan Thompson (35) hat, und Sohn Tatum (3), ebenfalls mit Tristan. Grey Kitty holte sie im November 2022 in die Familie – damals präsentierte sie die Katze in einem Instagram-Post, auf dem sie und True als Katzen verkleidet zu sehen waren. Baby Kitty kam im April 2024 dazu, als Geburtstagsgeschenk für True. Die Entkrallung von Katzen gilt laut der American Veterinary Medical Association als stark abzuratendes Verfahren, da es sich dabei um eine schmerzhafte chirurgische Amputation handelt, die unter anderem chronische Schmerzen und Verhaltensprobleme verursachen kann. In mehreren US-Bundesstaaten ist der Eingriff mittlerweile verboten – darunter Kalifornien, das sich im Januar 2025 dieser Regelung anschloss.

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Getty Images Khloé Kardashian, Unternehmerin

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Instagram / khloekardashian True, Khloé und Grey Kitty posieren für ein Bild im November 2022

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Instagram / khloekardashian True Thompson mit ihrer Katze "Grey Kitty"