Kim Virginias Insta weg? Nikola Grey meldet sich im Netz

Das Instagram-Profil von Kim Virginia Grey (31) ist seit einigen Tagen plötzlich nicht mehr auffindbar – das sorgt bei Fans für Verwirrung. Viele User fragten sich, was hinter dem Verschwinden des Accounts steckt, und tippten schnell auf ein neues Drama zwischen der Influencerin und ihrem Ehemann Nikola Grey (30). Jetzt hat sich der Tattoo-Liebhaber in einer Instagram-Story zu Wort gemeldet und die Situation kommentiert: "Sorry, dass ich mich so wenig melde. Wir sind gerade auf einem kleinen Geheimtrip... Bald erfahrt ihr alles."

In seiner Story erklärte der Realitystar außerdem, dass der mysteriöse Ausflug im Zusammenhang mit dem Geburtstag seiner Frau steht. Kim Virginia hatte kürzlich Geburtstag gefeiert – sie wurde am 16. Mai 31 Jahre alt. "Ihr wisst, Kimi hat vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt und jetzt geht es einfach weiter", sagte Nikola. Auf das Verschwinden von Kims Instagram-Profil ging er dabei nicht direkt ein, beruhigte seine Follower aber trotzdem: "Macht euch keine Gedanken. Es ist alles fein. Nur jetzt ist alles geheim und bald werdet ihr es erfahren." Im Anschluss an seine Meldung postete er außerdem mehrere Werbeclips. Von Kim selbst war in den Storys unterdessen weiterhin nichts zu sehen.

Schon vor wenigen Tagen hatte das plötzliche Verschwinden von Kims Profil für ordentlich Wirbel gesorgt. Seit dem 19. Mai war der Account laut mehreren Fans nicht mehr auffindbar. Unter einem Geburtstags-Post von Nikola sammelten sich die Fragen. "Was ist denn mit Kims Profil los, privat und alles weg...", schrieb ein Nutzer. Andere witzelten schon: "Das nächste Drama ist im Anmarsch. War doch klar! Heute sollte ja das Fitnessprogramm starten, was wahrscheinlich nicht passieren wird." Mehrere Follower suchten damals auch vergeblich nach dem angekündigten Fitness-Account: "Ich finde das Instagram-Profil für das Fitnessprogramm gar nicht mehr."

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey im Januar 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola Grey und Kim Virginia, Trash-TV-Bekanntheiten

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia, April 2026