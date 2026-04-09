Nach "Hacks"-Dreh: Jean Smart brauchte dreifache Bypass-OP

Schauspielerin Jean Smart (74) musste während der Dreharbeiten zur dritten Staffel von "Hacks" eine lebensbedrohliche Situation meistern. Die 74-Jährige hatte am Set immer wieder ein Druckgefühl in der Brust verspürt und fühlte sich müde, doch zunächst schob sie die Symptome auf ihre mangelnde Fitness. "Ich dachte immer: 'Jean, du bist in so einer schlechten Verfassung'", erzählte sie jetzt dem Magazin Variety. Besonders bei den Dreharbeiten zu einer Szene in der Episode "Yes, And", in der ihre Figur Deborah eine Frat-Party besucht und einen Keg-Stand macht, merkte sie nach mehreren Takes, wie erschöpft sie war. Statt nach Hause zu fahren, musste sie direkt vom Set ins Krankenhaus, wo sie eine dreifache Bypass-Operation erhielt.

Den entscheidenden Anstoß, endlich einen Arzt aufzusuchen, gab der Gedanke an ihre beiden Söhne Connor und Forrest. Nachdem ihr Ehemann Richard Gilliland (†71) 2021 nach fast 35 Jahren Ehe verstorben war, wurde Jean bewusst, dass sie nicht leichtsinnig sein durfte. "Ich dachte: 'Deine Kinder haben gerade ihren Vater verloren. Sei nicht dumm'", erklärte sie. Sie kontaktierte ihre Kardiologin nach Feierabend und wollte lediglich einen Termin für einen Belastungstest vereinbaren. Doch die Ärztin ließ sofort über ihren Notdienst ausrichten, dass Jean umgehend in die Notaufnahme müsse. Die Schauspielerin wartete noch, bis sie eine Szene abgedreht hatte, und sagte dann ihrem Fahrer: "Wir fahren nicht nach Hause. Wir fahren ins Krankenhaus." Dort erfuhr sie von den Ärzten, dass ein Stent nicht ausreichen würde und eine dreifache Bypass-Operation notwendig sei.

Unterstützung erhielt Jean von unerwarteter Seite. Ihr "Hacks"-Co-Star Paul W. Downs befand sich zufällig im selben Krankenhaus, um seine Mutter zu besuchen, und stand Jean bei, als sie mit den Chirurgen sprach. Die Schauspielerin, die bereits eine lange Karriere in Film und Fernsehen hinter sich hat und unter anderem in Produktionen wie "Garden State" an der Seite von Zach Braff (51) und Natalie Portman (44) zu sehen war, gab zu, dass ihr die Angst erst am nächsten Tag richtig bewusst wurde. "Ich hatte wirklich keine Angst, bis ich am nächsten Tag aufwachte und darüber nachdachte, was sie tun mussten", gestand sie. "Man fängt an, sich so zerbrechlich zu fühlen." Ihre Co-Darstellerin Hannah Einbinder sieht das jedoch anders und sagte dem Magazin: "Sie ist die widerstandsfähigste Frau Amerikas."

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Getty Images Jean Smart posiert bei der "Hacks"-Premiere 2022 in Los Angeles

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Getty Images Jean Smart bei den Emmy Awards in Los Angeles, September 2021

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Getty Images Jean Smart bei den SAG Awards 2022

Wie bewertet ihr Jeans Einsatz am Set, obwohl sie sich unwohl fühlte? Zu viel des Guten – Gesundheit geht immer vor, egal wie wichtig die Szene ist. Bewundernswert professionell, aber eine gefährliche Gratwanderung. Ergebnis anzeigen