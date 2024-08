Diese pikante Fähigkeit lernte Jean Smart von Zach Braff

Vor genau 20 Jahren kam der Überraschungshit "Garden State" in die Kinos. Neben Regisseur und Hauptdarsteller Zach Braff (49) stachen damals besonders Natalie Portman (43) und Jean Smart (72) aus dem Cast heraus. Im Interview mit Hollywood Reporter berichtet die ältere Schauspielerin nun von ihren Erfahrungen am Set. "Zach hat mich so sehr gehänselt, weil ich noch nie eine Bong benutzt hatte. Es ist peinlich, das zuzugeben, da ich in den 70ern aufs College ging, aber ich hatte wirklich noch nie eine Bong geraucht", erzählt die Emmy-Preisträgerin. Der Scrubs-Star habe daraufhin vor versammelter Mannschaft verkündet: "Ich nehme Jean nach der Mittagspause mit zur Bong-Schule!"

Für den Regisseur sei es ein glücklicher Zufall gewesen, Jean für die Rolle der Carol zu engagieren. Seine damalige Freundin Bonnie Somerville hatte schon einmal mit der Blondine zusammengearbeitet und sie vorgeschlagen. "Ich kannte Jeans Arbeit zu der Zeit noch nicht so gut, aber dann habe ich ein wenig recherchiert und dachte: 'Wow, sie ist perfekt", teilt der Seriendarsteller im Gespräch mit der Zeitschrift mit. Für die heute 72-Jährige ging damit ein Traum in Erfüllung. Glücklich erinnert sie sich: "Ich fand das Drehbuch einfach so toll."

Jean hat neben Zach noch einen weiteren berühmten Fan. Harry Styles (30) verehrt ihre Serie "Hacks" und nutzt den Namen ihrer Figur Deborah Vance offenbar als Decknamen, wenn er unerkannt in Hotels einchecken möchte. Zu Gast in der "The Drew Barrymore Show" verriet die Schauspielerin dieses Geheimnis des "Sign of the Times"-Interpreten: "Wir sahen ein Bild von ihm, auf dem er neben seinem Leibwächter saß, der einen Umschlag hatte mit seinen Schlüsseln und allem, was darin war, und darauf stand 'D Vance'".

Getty Images Jean Smart, Zach Braff, Natalie Portman und Peter Sarsgaard, "Garden State"-Cast

Getty Images Harry Styles, Sänger

