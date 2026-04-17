Verloren: Jean Smart vermisst eine ihrer Emmy-Auszeichnungen

Sieben Emmys in der Vitrine – das wäre eigentlich ein Grund zum Feiern. Doch bei Jean Smart (74) fehlt da eine Trophäe, und die Schauspielerin hat keine Ahnung, wo sie abgeblieben ist. Bei einem Auftritt in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live" legte die 74-Jährige ein kurioses Geständnis ab: Einer ihrer begehrten Preise der Television Academy ist einfach weg. Als Moderator Jimmy Kimmel sie auf die Gesamtzahl ihrer Auszeichnungen ansprach, antwortete sie trocken: "Ich habe sieben, aber einen habe ich verloren. Ich weiß nicht, wo er ist." Kimmels spontane Reaktion darauf: "Das bedeutet, du hast zu viele Emmys!"

Jean hat gleich eine mögliche Erklärung für den Verbleib der verschwundenen Trophäe geliefert: Sie vermutet, dass der Emmy "irgendwo in einem Karton" steckt – wobei sie auch den Aufenthaltsort dieses Kartons nicht kennt. Damit nicht genug: Die Schauspielerin verriet dem Publikum auch noch eine weitere Anekdote rund um ihre begehrten Auszeichnungen. Als ihr ältester Sohn noch zur Schule ging, habe ein Freund von ihm einen Emmy ausgeliehen, um ihn in einem kleinen Film einzusetzen. Die Trophäe sei erst nach Nachfragen wieder aufgetaucht. Die verbliebenen Emmys stehen laut Jean unterdessen "auf einem Regal in einem Büro". Der Anlass für ihren Kimmel-Besuch war die fünfte und letzte Staffel der HBO-Max-Comedyserie "Hacks", in der sie die alternde Stand-up-Comedienne Deborah Vance spielt.

Vier ihrer insgesamt sieben Emmys hat Jean für ihre Rolle in "Hacks" gewonnen. Die Serie selbst räumte über vier Staffeln hinweg insgesamt zwölf Emmys ab. Die übrigen drei Auszeichnungen der Schauspielerin stammen aus anderen Kapiteln ihrer langen Karriere: einen gewann sie für ihre Rolle in "Samantha Who?", zwei weitere für Gastauftritte in der Kultserie "Frasier". Nominierungen erhielt sie zudem für Serien wie "Fargo", "Watchmen" und "Mare of Easttown".

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Getty Images Jean Smart posiert bei der "Hacks"-Premiere 2022 in Los Angeles

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Getty Images Jean Smart bei den SAG Awards 2022

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Getty Images Der "Frasier"-Cast, 2002

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