Ollie Locke offenbart finanzielle Krise durch Kinderwunsch

Der britische Realitystar Ollie Locke (39) hat sich in einem offenen Interview mit Daily Mail über seine schwierige finanzielle Lage geäußert. Der 39-Jährige und sein Ehemann Gareth haben auf dem langen Weg zur Vaterschaft rund 590.000 Euro für IVF-Behandlungen und Leihmutterschaft ausgegeben. Dabei haben die beiden auch sechs Schwangerschaften verloren, bevor ihre Zwillinge Apollo und Cosima im Juli 2023 per Leihmutterschaft zur Welt kamen. Um die Behandlungen zu finanzieren, verkaufte Ollie sein Haus. "Wir wollten diese Kinder so sehr, aber wir haben nicht erwartet, vier Jahre zu brauchen – wegen Covid und all der gesetzlichen Regelungen", erklärte er der Zeitung.

Zu den massiven Kosten des Kinderwunsches gesellten sich in der Folge weitere finanzielle Belastungen. Das Paar zog in ein Londoner Chelsea-Haus für 8.000 Euro Monatsmiete, häufte dort jedoch 29.000 Euro an ausstehender Miete an und musste das Anwesen im Februar verlassen. Insgesamt schuldet das Paar laut eigenen Angaben inzwischen 52.000 Euro an unbezahlter Miete, Verzugsgebühren und Anwaltskosten. Hinzu kommen laufende Ausgaben für die medizinische und sprachliche Förderung der Zwillinge, die als Frühchen in der 31. Schwangerschaftswoche geboren wurden. "Mit Frühchen kostet uns das 1.100 Euro pro Woche, weil sie noch nicht bereit für die Kita sind, sie sprechen noch nicht", sagte Ollie. Gareth ergänzte, dass aufgrund der unregelmäßigen Natur ihrer TV-Karrieren eine Vollzeit-Nanny für die Familie unerlässlich sei. Trotz aller Schwierigkeiten betonten beide, die Schulden zu 100 Prozent zurückzahlen zu wollen.

Ollie hat offen zugegeben, unter dem Druck der Situation einen Zusammenbruch erlitten zu haben. "Ich fühle mich schrecklich. Ich war noch nie in meinem Leben so deprimiert", gestand er Daily Mail. Gareth beschrieb sich selbst als die stärkere Stütze in der Beziehung, während Ollie der emotionalere von beiden sei. Das Paar hatte 2020 in Londons Natural History Museum geheiratet – die Hochzeit wurde für die Show "Made In Chelsea" gefilmt. Für die Zukunft haben die beiden einen klaren Plan: Sie wollen dem schillernden Leben in Chelsea den Rücken kehren und einen Neustart mit ihrer Familie wagen. "Wir öffnen unsere Augen für einen anderen Lebensstil, weil das Leben in Chelsea – da geht jeder immer aus, es ist kein besonders familienfreundlicher Ort", so Gareth.

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Getty Images Ollie Locke 2017

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Getty Images Ollie Locke und Gareth Locke bei den BAFTA Television Awards 2025

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Getty Images Ollie Locke bei der Weltpremiere von "Bridget Jones: Mad About The Boy" in London

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