Ollie Locke über die Freundschaft mit Sam Vanderpump

Ollie Locke (38), bekannt aus der Serie "Made in Chelsea", hat in einem berührenden Interview Einblicke in sein Leben als frischgebackener Vater und seine enge Freundschaft mit Sam Vanderpump gegeben. Sam, der an einer schweren Lebererkrankung im Endstadium leidet, erhält von Ollie und dessen Ehemann Gareth umfassende Unterstützung. "Ich spreche jeden Tag mit ihm", verriet Ollie und fügte hinzu, dass er und Gareth Sam und seiner Verlobten Alice Yaxley, mit denen sie regelmäßig essen gehen, bereits Elternratgeber seien. Das Paar erwartet ein Baby und profitiert von den wertvollen Tipps der erfahrenen Väter, wie Mirror berichtet.

Neben der intensiven Unterstützung für seinen Freund dominiert das Familienleben Ollies Alltag. Seit der Geburt der Zwillinge Cosima und Apollo im Juli 2023 ist die Rollenverteilung zu Hause klar: "Alles machen wir zusammen", betonte Ollie, der mit Gareth eine echte Partnerschaft beim Umgang mit den Herausforderungen der Elternschaft lebt. Die Zwillinge bringen Freude, aber auch Struktur ins Leben der beiden. Besonders die Meilensteine der Kinder bewegen Ollie: Er beschreibt, wie anstrengend, aber auch zauberhaft die ersten Lebensjahre sind und wie viel Freude es ihm bereitet, die Persönlichkeiten seiner beiden Kinder wachsen zu sehen.

Trotz der Vaterrolle bleibt Ollie seinem Showbiz-Leben treu und hat große Pläne. Nach 15 Jahren in der Serie plant er für das kommende Jahr sein Comeback in einem Spin-off namens "Beyond Chelsea". Die engen Verbindungen, die er in der Serie knüpfte, haben ihm nicht nur Arbeit, sondern auch echte Freundschaften beschert. Sam Vanderpump ist einer der Menschen, die im Laufe der Jahre zu einem Bruder für Ollie geworden sind. Zwar bleibt das Schauspiel eine stille Leidenschaft, doch er erlaubt sich nur Arbeiten, die für ihn Bedeutung haben oder Spaß vermitteln. Seine Lebensphilosophie bleibt klar: Familie kommt zuerst, der Rest muss sich darin einfügen.

Getty Images Ollie Locke bei der Weltpremiere von "Bridget Jones: Mad About The Boy" in London

Getty Images Ollie Locke und Gareth Locke bei den BAFTA Television Awards 2025

Getty Images Ollie Locke 2017

