RTL-Moderatorin Janique Johnson ist Mama geworden

Ein ganz neues Kapitel für Janique Johnson: Die RTL-Moderatorin ist Mama geworden! Ihre kleine Tochter hat das Licht der Welt erblickt – und die 35-Jährige könnte nicht glücklicher sein. Über Ostern meldete sich die Wettermoderatorin von "Punkt 6/7/8" bei Instagram zu Wort und berichtete, dass sich ihr "Küken" noch etwas Zeit lasse. Sie scherzte sogar, sie selbst sei "das dickste Ei". Kurze Zeit später kam dann die wohl schönste Nachricht für sie und ihre Fans: Das Baby ist endlich da.

Gegenüber RTL schwärmt Janique nun von ihrem Babyglück, aber auch von der Herausforderung, die die Geburt mit sich brachte. "So viele Monate habe ich mich vorgefreut und trotzdem fühlt es sich noch total surreal an, jetzt plötzlich Mama von so einem kleinen, warmen, weichen und unschuldigen Wesen zu sein", erzählt sie. Auch den Schlafmangel nimmt sie mit Humor und Dankbarkeit: "Wir haben Schlafmangel noch nie so genossen wie jetzt." Die Geburt sei ohne Komplikationen verlaufen, dennoch sei es keine leichte Erfahrung gewesen. "Teilweise war die Geburt sehr herausfordernd und mein Respekt für Frauen und Mütter ist seitdem nochmal deutlich mehr gewachsen", betont Janique.

Ihre Schwangerschaft machte Janique im Oktober 2025 öffentlich und ließ ihre Fans seither auf Social Media an ihrem wachsenden Babybauch teilhaben. Mitte November verkündete sie dann, dass ein Mädchen auf dem Weg ist – und gestand dabei, dass sie und ihr Partner zuvor an einen Jungen geglaubt hatten. Ihre Bildschirmpräsenz bei RTL und RTLZWEI muss vorerst warten, denn für Janique dreht sich jetzt erst einmal alles um ihre kleine Tochter.

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Getty Images Janique Johnson bei der Riani Cruise 4.0. Dreamland im RSR Steiger Düsseldorf 1

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Instagram / _janiquejohnson_ Janique Johnson hält die Hand ihres Babys

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Instagram / _janiquejohnson_ Janique Johnson posiert mit Babybauch

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