Bodyshaming: Morderger-Zwillinge ätzen bei KDRS gegen Kate

Bei Kampf der RealityAllstars ist es zu einem unschönen Streit zwischen den Zwillingsschwestern Yana (29) und Tayisiya Morderger (29) und Kate Merlan (39) gekommen. Was als harmlose Diskussion über nicht aufgegessenes Catering-Essen begann, endete in bösartigem Bodyshaming gegen die Tattoo-Liebhaberin. Kate hatte die beiden darauf angesprochen, dass sie sich zu große Portionen genommen hatten und für sie nichts übrig geblieben war. "Nächstes Mal einfach nicht so viel nehmen, dass dann noch was drauf bleibt und andere kriegen halt gar nichts", mahnte sie die Zwillinge.

Die Morderger-Schwestern fühlten sich daraufhin angegriffen und ließen im Interview kein gutes Haar an Kate. "Ganz ehrlich, Kate ist eine Bi*ch. Sie soll lieber auf ihren Arsch gucken, der zehn Kilo leichter werden soll, sag' ich dir ehrlich. Hast du den Arsch von ihr gesehen? So richtig fett", schossen die beiden gegen ihre Mitbewohnerin. Etwas später im Schlafsaal legten sie noch nach: "Wer ist Kate, eine aufgeblasene Puppe, diese Lippen, diese Nase – Katastrophe!" Kate zeigte sich davon jedoch wenig beeindruckt. "Da sieht man mal, wie dumm die einfach sind. Weil wenn die mal ein bisschen da oben was drin hätten, wüssten die auch, dass mein Popo so sein soll. Ich habe den ja auch extra so gezüchtet. Der soll ja so sein", konterte sie gelassen im Interview.

Mittlerweile mussten Yana und Tayisiya die Sala verlassen, als erste Kandidatinnen dieser Staffel. Der Exit der Schwestern sorgte für ordentlich Wirbel unter den Allstars. Besonders die Entscheidung von Serkan Yavuz (33), der am Ende nach langem Kopf-an-Kopf-Rennen seine Stimme gegen die Zwillinge setzte, sorgte für Gesprächsstoff. "Für mich zählt Freundschaft immer mehr als Geld. Ich muss und werde mich natürlich für Yeliz und gegen euch entscheiden", erklärte der Realitystar offen seine Beweggründe. Mit diesem Votum verzichtete die Gruppe auf satte 27.000 Euro aus dem Jackpot, die sonst durch den Verbleib der Zwillinge gesichert gewesen wären.

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RTL II Tayisiya Morderger und Yana Morderger, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL Kate Merlan, "Kampf der RealityAllstars", 2026

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RTL Yana und Tayisiya Morderger bei "Kampf der RealityAllstars" 2026

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