"Stranger Things" in Gefahr: "Marshals" stürmt die Charts

Yellowstone schlägt wieder zu: Das neue Serienkapitel "Marshals: A Yellowstone Story" ist in den USA fulminant gestartet und mausert sich zum größten Neustart der aktuellen TV-Saison. Die Westernserie legte am 1. März 2026 beim Sender CBS los und ist parallel auch bei Paramount+ vertreten. Wie Variety berichtet, verzeichnete das Format in kurzer Zeit beeindruckende Abrufzahlen. Mit 26,5 Millionen Views über alle verfügbaren Plattformen hinweg kratzt "Marshals" sogar an der Genre- und Streaming-Größe Stranger Things. Das Netflix-Phänomen liegt mit 30,6 Millionen noch vorn – doch der Abstand ist kleiner als erwartet. CBS, Teil der Paramount Skydance Corporation, darf sich damit über einen echten Quotenhit im Programm freuen.

Die Messung der Reichweiten basiert auf Nielsen-Daten, die die ersten 28 Tage nach Serienstart auswerten. In diesem Zeitraum setzt sich "Marshals" an die Spitze aller Neustarts dieser Saison – sowohl im linearen Fernsehen als auch im Streaming. Nur "Stranger Things" erzielt höhere Werte. Auch die restliche Topliste liest sich prominent: Neben Netflix-Titeln wie "His & Hers" und Bridgerton tauchen mit "Landman" ein weiterer Paramount+-Erfolg und mit "Tracker" noch ein CBS-Titel auf. Der Hype bleibt nicht ohne Folgen: "Marshals" ist bereits um eine 2. Staffel verlängert worden, ein Starttermin steht noch aus. Staffel eins läuft in den USA bis zum 24. Mai 2026 bei CBS. In Deutschland erscheint das Finale einen Tag später, am 25. Mai, bei Paramount+ im Abo.

Das Yellowstone-Universum hat sich in den vergangenen Jahren zur verlässlichen Bank für Paramount+ entwickelt. Auf die Mutterserie folgten mehrere Ableger, die die Western-Welt aus neuen Blickwinkeln beleuchten – nun erstmals auch im klassischen Networkfernsehen. Dass CBS für "Marshals" an Bord ist, erweitert die Reichweite der Franchise deutlich und führt die Marke einem Publikum über das Streaming hinaus zu. Für Serienfans bedeutet das eine weitere Geschichte aus einer Welt, die mit rauer Natur, klaren Loyalitäten und einem starken Familien- und Gemeinschaftsgefühl punktet.

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Paramount+ Poster zu "Marshals"

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Paramount+ Luke Grimes in "Marshals"

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LMK/ActionPress Luke Grimes und Kevin Costner in "Yellowstone"

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Die "Yellowstone"-Welt mit Loyalität, Familie und wilder Natur – packt euch das Setting von "Marshals"? Total – starke Clans und weite Prärien sind genau unser Ding. Nicht so meins – ich tendiere eher zu Glanz und Drama à la "Bridgerton". Ergebnis anzeigen