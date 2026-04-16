Amira Aly klagt nach Friseurbesuch über "Phantomschmerzen"

Amira Aly (33) macht ihren Fans eine ehrliche Beichte: Knapp zwei Wochen nach ihrem mutigen Gang zum Friseur gesteht die Moderatorin auf Instagram, dass sie ihren neuen Longbob schon jetzt bereut. Anfang April hatte sich die gebürtige Österreicherin in Köln von ihrer langen, dunkelbraunen Mähne getrennt und den Schritt mit dem Motto "Time for a change" gefeiert, wie sie zu ihrem Video schrieb. Statt Jubel herrscht bei der Zweifachmama inzwischen aber gewaltiger Frust – denn im Alltag kommt sie mit dem frischen Kurzhaarschnitt offenbar so gar nicht klar und spricht sogar von "Phantomschmerzen".

Auf Social Media schildert Amira eindringlich, wie sehr sie die gewohnte Haarlänge vermisst: Immer wieder greife sie automatisch an die Stelle, an der früher ihre XXL-Mähne lag, wo heute aber nichts mehr ist. "Ich kann mich nicht so richtig damit anfreunden", erklärt die Fernsehbekanntheit offen. Besonders nervt sie, dass ihr typischer Alltagslook kaum noch funktioniert: Normalerweise trägt sie ihre Haare selten lange offen und bindet sie spätestens nach ein paar Stunden zu einem lockeren Knoten hoch. Mit dem Longbob klappt der beliebte Messydutt nun kaum noch – beim Zusammenbinden sehe alles "total bescheuert" aus, wie sie ihren Followern berichtet. Trotz der Zweifel betont Amira, dass sie weiterhin viele Komplimente für die neue Frisur bekomme und ihre Community den mutigen Cut mit Herzen und lieben Worten feiert.

Ganz tatenlos will die Influencerin ihren Haarfrust aber nicht hinnehmen. Anstatt sofort zu Extensions zu greifen, plant Amira, es mit Nahrungsergänzungen zu versuchen, die das Wachstum ihrer Haare unterstützen sollen. Privat steht für die 33-Jährige der praktische Alltag im Vordergrund – Frisuren müssen für sie nicht nur auf Fotos funktionieren, sondern auch im Leben als Mama und im Job. Dass sie ihren Look so offen hinterfragt und ihre Unsicherheit mit den Fans teilt, sorgt nun für rege Diskussionen in den Kommentaren: Viele Follower warten gespannt, ob sie sich mit dem Longbob doch noch anfreundet oder schon bald mit einer Haarverlängerung wieder zu ihrer geliebten Mähne zurückkehrt.

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Collage: Instagram / amiraaly, Instagram / amiraaly Collage: Amira Aly vor und nach dem Friseurbesuch

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Instagram / amiraaly Amira Aly und Christian Düren, Februar 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly im Urlaub in Kairo, Februar 2026