"Hölle auf Erden": Eric Osterlund meldet sich unter Tränen

Tränen in den Augen, aber das Herz voller Dankbarkeit: Eric Osterlund hat sich in einem bewegenden Instagram-Video aus der Intensivstation in Kapstadt gemeldet. Der Tantra-Experte, bekannt aus der Show "Stranger Sins", liegt dort nach einem schweren Reitunfall, der ihn inkomplett querschnittsgelähmt zurückgelassen hat. In dem Video beschreibt er, wie brutal der Tag für ihn gewesen sei – trotz starker Medikamente. "Heute war verdammt nochmal Hölle auf Erden, was die Schmerzen angeht – so eine elf von zehn", schilderte er gegenüber seinen Followern. Gleichzeitig betonte er, wie sehr ihn die Unterstützung seiner Community bewegt: "Ich fühle mich so unterstützt", sagte Eric, während er sichtlich mit den Tränen kämpfte.

Um mit seinen Fans in Kontakt zu bleiben und deren Fragen zu beantworten, kündigte Eric gleich mehrere Live-Sessions auf Instagram an. Jeweils um 20:30 Uhr Kapstadt-Zeit will er sich an drei aufeinanderfolgenden Abenden live schalten. "Die Tage hier sind so intensiv, es ist verrückt", so Eric. Er sei aber entschlossen, so viel wie möglich für seine Unterstützer da zu sein. Fragen, die nicht schon in seinen bisherigen Posts beantwortet wurden, will er im Stream aufgreifen. Mehr als eine halbe Stunde schaffe er jedoch nicht am Stück, betont er, denn die Behandlungstage auf der Intensivstation seien extrem fordernd.

In einem Interview mit RTL blickte der Tantra-Experte noch einmal auf die dramatischen Minuten direkt nach dem Unfall zurück. "Sobald ich auf dem Boden aufkam, versuchte ich, mich zu bewegen, und in diesem Moment wusste ich, dass mein Leben nicht mehr dasselbe sein würde", erklärte Eric. Schon kurz nach dem Sturz konnte er seine Beine und auch die Arme kaum noch bewegen. Im Krankenhaus musste der Coach sich gleich mehreren riskanten Operationen unterziehen: Zwei Wirbel wurden entfernt, mit Knochentransplantaten und Metallplatten stabilisiert. "Ich arbeite weiterhin daran, Tag für Tag mehr Bewegungsfreiheit zurückzugewinnen", gab sich Eric hoffnungsvoll.

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Instagram / eric.surfandskydive Eric Osterlund, Tantra-Experte

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RTL / Kim Bender "Stranger Sins"-Experte Eric Osterlund

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GoFundMe Eric Osterlund, Tantra-Experte

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Wie findet ihr Erics Plan mit drei Insta-Lives direkt aus der Intensivstation? Starkes Zeichen: Nähe zur Community tut gut. Zu viel auf einmal: Lieber auf die Gesundheit konzentrieren. Ergebnis anzeigen