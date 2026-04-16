Livestream abgebrochen: YouTuber Rezo trauert um seinen Opa

Was als entspannter Abend für Rezo (33) und seine Community begann, endete am Sonntag mit einem bewegenden Geständnis: Nach mehr als drei Stunden unterbrach der YouTuber seinen Twitch-Livestream für eine kurze Pause und kam sichtlich verändert zurück. Er sei "nicht mehr in der richtigen Stimmung", erklärte er und brach den Stream schließlich ab. Der Grund war ein tiefer persönlicher Verlust: Sein Großvater war kurz zuvor gestorben, erst wenige Tage vor dem Stream hatte die Trauerfeier stattgefunden. Besonders bewegt erzählte Rezo, dass die Familie eigentlich ganz andere Pläne gehabt hatte. Sein Opa sollte gerade seinen 102. Geburtstag mit allen Kindern, Enkeln und Urenkeln feiern. Als Rezo sich auf den Weg machen wollte, teilte ihm sein Vater jedoch den Tod des Großvaters mit.

Statt eines Festes traf die Familie sich in der Trauer – was Rezo rückblickend als positiv beschrieb: "Es war eigentlich ganz schön. Dadurch konnten wir das auch miteinander verarbeiten." Bei der Aussegnung am Sterbebett habe eine Tante eine tröstliche Ansprache gehalten. "Ich habe ja viele Pfarrer in der Familie", erzählte er. Den Umgang mit dem Tod empfand er als heilsam. Trotz allem überwiege bei ihm die Dankbarkeit. "Er war ein toller Mann", sagte Rezo sichtlich bewegt, "hat mich auch sehr geprägt." Seinen Fans gegenüber zitierte er einen Spruch, der durch Queen Elizabeth II. bekannt wurde: "Trauer ist die Währung, mit der wir bezahlen, dass wir geliebt haben."

Rezo ist bekannt dafür, offen mit seiner Community zu sprechen, auch über schwierige Phasen. Im vergangenen Jahr hatte er sich aus dem Krankenhaus gemeldet und später eine Pause von seinen Aktivitäten im Netz angekündigt, nachdem zu viel Stress und Schlafmangel ihm gesundheitlich zugesetzt hatten. "Ich werde nicht streamen in nächster Zeit. Ich werde nicht aus Pflichtgefühl heraus streamen und ich werde Streams auch einfach abbrechen, [...] wenn ich merke, irgendwie kostet mich das zu viel Kraft", erklärte er. Am Ende seines Streams bedankte er sich nun erneut bei seinen Fans für den offenen Austausch: "Ich weiß es total zu schätzen, dass ich mit euch so offen sein kann."

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