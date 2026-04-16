"Stranger Sins"-Eric querschnittsgelähmt: Jetzt reagiert RTL

Tantra-Experte Eric Osterlund erlebt nach seinem schweren Reitunfall in Südafrika eine große Welle der Unterstützung. Der Star der RTL-Show "Stranger Sins" war Anfang April in Südafrika bei einem Ausritt vom Pferd gestürzt und hatte sich dabei so schwer verletzt, dass er laut Ärzten nun als "inkomplett querschnittsgelähmt" gilt. Aktuell wird Eric in einem Krankenhaus in Kapstadt behandelt, wo er nach mehreren Operationen intensiv betreut wird. Weil die langwierige Therapie sehr kostspielig ist, wurde eine GoFundMe-Kampagne gestartet – und jetzt schaltet sich auch RTL ein und teilt den Spendenlink mit den Fans des TV-Formats.

In einem ausführlichen Statement nennt der Sender Eric einen langjährigen Wegbegleiter und macht deutlich, wie sehr der Unfall das Team mitgenommen hat. "Eric Osterlund kennen viele als 'Tantric Eric' aus 'Stranger Sins'. Für uns bei RTL Studios und RTL+ ist er aber vor allem eines: ein geschätzter Kollege und Freund, der uns seit drei Staffeln begleitet", heißt es in dem Beitrag, den RTL in den sozialen Netzwerken verbreitet. Weiter schreiben die Verantwortlichen: "Mit seiner Liebe und Energie verzaubert er die Menschen vor und hinter der Kamera. Die Nachricht von seinem Unfall hat uns sehr getroffen. Wir denken an dich, lieber Eric, und wünschen dir von Herzen viel Kraft und eine schnelle Genesung." Dazu teilt der Sender mehrere Fotos vom Set und betont, dass RTL Studios und RTL+ Eric in dieser schwierigen Situation zusätzlich unterstützen.

In den vergangenen Tagen hatte sich eine Quelle aus Erics familiärem Umfeld gegenüber Promiflash geäußert und dabei offenbart, wie ernst die Lage noch immer ist. Demnach konzentriert sich alles darauf, Erics Zustand zunächst so weit zu stabilisieren, dass er die Intensivstation verlassen kann. Erste Reha-Maßnahmen wurden im Krankenhaus in Kapstadt bereits im kleinen Rahmen begonnen. Seine Familie und seine Freundin arbeiten gemeinsam an einem konkreten Plan für Erics weitere Behandlung – doch die finanziellen Hürden sind enorm. "Die Deckungssumme der vorhandenen Reiseversicherung von Eric ist nach aktuellem Stand weitgehend ausgeschöpft", hieß es aus dem nahen Umfeld. Die laufende Spendenkampagne sollte deshalb helfen, die immensen Kosten der anstehenden langen Therapie zumindest teilweise abzufedern.

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Instagram / eric.surfandskydive Eric Osterlund im März 2025

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GoFundMe Eric Osterlund, Tantra-Experte

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RTL / Kim Bender "Stranger Sins"-Experte Eric Osterlund

Wie findet ihr, dass RTL den Spendenlink für Eric teilt? Gut, aber zusätzlich sollte RTL auch selbst kräftig spenden. Okay, doch noch aktiver kommunizieren wäre besser. Ergebnis anzeigen