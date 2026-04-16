Tobias Pankow und Oliver Sanne hetzen gegen Vanessa Brahimi

In ihrem gemeinsamen Podcast "Make Reality Great Again" haben sich Tobias Pankow (40) und Oliver Sanne (39) abfällig über ihre Reality-TV-Kollegin Vanessa Brahimi geäußert – besonders über ihr Äußeres. "Mir hat sie viel zu kurze Beine, für mich wäre das nichts, so ein Dackel", urteilt Tobias und meint, sobald sie den Mund aufmache, sei es mit ihrer Attraktivität ohnehin vorbei. "Von hinten lockt sie, von vorne schockt sie", scherzt Oliver daraufhin. Er stimmt Tobias zu, dass es auf den Charakter ankomme, und findet: "Da helfen auch große Möpse und ein stabiler Hintern nichts." Tobias wirft ein: "Was sie nicht mal hat." Clips der entsprechenden Podcast-Episode kursieren aktuell auf Instagram und TikTok, wo die Kommentare der beiden Männer für massive Empörung sorgen.

Die Reaktionen aus der Realitywelt ließen nicht lange auf sich warten. Mehrere Kollegen und Content Creator sprechen sich öffentlich für Vanessa aus. Reality-TV-Bekanntheit und Namensvetterin Vanessa Nwattu (26) kommentiert auf Instagram unter einem der Clips: "Oliver Sanne ist wirklich unmöglich geworden. Traurig, was sein Schrei nach Aufmerksamkeit aus ihm seit Monaten holt. Peinlich auf jeglicher Ebene." Auch Sandra Sicora (33) meldet sich zu Wort und schreibt knapp: "Unmöglich!" Der Meinungs-Blogger Sanijel Kimovski fordert: "Lass diesen widerlichen Müll nicht an dich ran, Vanessa, und zeig die an!"

Vanessa war zuletzt vor allem wegen ihrer Beziehung zu Realitystar Serkan Yavuz (33) in den Schlagzeilen, die mittlerweile wieder beendet ist. Die beiden lernten sich im vergangenen Jahr bei Das große Promi-Büßen kennen und gingen danach eine kurze, geheime Beziehung ein. Erst Monate später kam die Liaison ans Licht, als Serkan bei Kampf der RealityAllstars darüber plauderte – zu diesem Zeitpunkt war jedoch schon längst alles aus. Im Zuge des öffentlichen Hin und Hers musste Vanessa bereits jede Menge Kritik und Hass einstecken.

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RTL, ActionPress, Imago Collage: Tobias Pankow, Oliver Sanne, Vanessa Brahimi

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Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne im Juni 2023

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Imago Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit