Das sind die Tänze der sechsten Folge "Let's Dance"

Am Freitag steht bei Let's Dance mit dem Michael-Jackson-Special eine ganz besondere Nacht bevor. Alle neun verbleibenden Tanzpaare performen ausschließlich zu Hits des King of Pop – von gefühlvollem Rumba über kraftvollen Tango bis hin zu mitreißendem Cha Cha Cha. Welche Paare tanzen was? Joel Mattli und Malika Dzumaev (35) legen laut RTL einen Cha Cha Cha zu "Don't Stop 'Til You Get Enough" hin, während Nadja Benaissa (43) und Vadim Garbuzov (38) eine Rumba zu "I Just Can't Stop Loving You" zeigen. Gustav Schäfer (37) und Anastasia Maruster bringen einen Tango zu "Smooth Criminal" auf das Parkett.

Zudem interpretieren Ross Antony (51) und Mariia Maksina (28) eine Rumba zu "Human Nature". Willi Whey (31) und Patricija Ionel (31) tanzen eine Rumba zu "Liberian Girl". Milano (27) und Marta Arndt (36) präsentieren einen Cha Cha Cha zu "Black or White". Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) stürmen mit einem Tango zu "Beat It" aufs Feld. Jan Kittmann und Kathrin Menzinger (37) nehmen sich mit einem Contemporary den Song "Man in the Mirror" vor, während die Rückkehrer Bianca Heinicke (33) und Zsolt Sándor Cseke (38) die Runde mit einem Contemporary zum "Earth Song" abschließen. Obendrauf kommen die Jury-Team-Tänze: In Team eins tanzen Bianca, Nadja und Anna-Carina. Team zwei besteht aus Joel, Willi und Milano. Im dritten Team treten Gustav, Jan und Ross an. Jede Gruppe muss einen vorgegebenen Michael-Jackson-Move in die Choreo einbauen.

Eigentlich sollten auch Esther Schweins (55) und Massimo Sinato ihre Tanzkünste ein weiteres Mal unter Beweis stellen, doch daraus wurde nichts: Die Schauspielerin musste die Staffel vorzeitig beenden. Grund war ein doppelter Rippenbruch, den sie sich bereits vor dem Start der Show zugezogen hatte. Im Interview mit RTL erklärte Massimo: "Esther hat zwei gebrochene Rippen, also die hat sie schon länger angeknackst, jetzt sind sie komplett durch. Das macht uns das Training schwer." Trotz medizinischer Betreuung und viel Durchhaltevermögen zog Esther hinter den Kulissen alle Register, um weiter auftreten zu können. Doch als sich eine der gebrochenen Rippen verschob, zogen die Ärzte endgültig die Reißleine – ein weiterer Auftritt sei zu riskant. Für die Fans bedeutete Esthers Ausstieg große Enttäuschung, aber ein Ersatz wurde schnell gefunden: An ihrer Stelle kam Bianca zurück in die Show.

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RTL / Willi Weber Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Esther Schweins und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2026

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Getty Images Bianca Heinicke und Zsolt Sándor Cseke bei der Premiere der 19. Staffel von "Let's Dance"

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