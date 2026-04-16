"Große Angst": Brooklyns Ex Hana packt über Beckhams aus

Im Familienstreit rund um Brooklyn Peltz-Beckham (27) meldet sich nun eine weitere Stimme zu Wort: Hana Cross, das Ex-Model, hat gegenüber dem Magazin Hello! offen über ihre Zeit mit der Beckham-Familie gesprochen. Die 28-Jährige, die vor Brooklyns heutiger Ehefrau Nicola Peltz (31) mit ihm zusammen war, berichtet dabei von sogenannten "Warnzeichen", die sie damals bereits beobachtet haben will. Besonders brisant: Hana gibt an, in dieser Zeit zum Teil große Angst verspürt zu haben. Damit erhält der bereits seit Monaten schwelende Beckham-Familienstreit neues Futter.

Hana führt aus: "Um ehrlich zu sein, hat mir die Zeit mit der Familie große Angst bereitet. Es gab Warnsignale und Vorfälle während der Beziehung, die mich im Nachhinein stutzig machen und mich dazu veranlassen sollen, die Beziehung schon viel früher zu beenden." Hanas Aussagen folgen auf ein aufsehenerregendes Statement, das Brooklyn im Januar auf Instagram veröffentlicht hatte. Darin erhob der älteste Sohn von David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) schwere Vorwürfe gegen seine Eltern – unter anderem, dass sie ihn über weite Teile seines Lebens kontrolliert hätten und der Öffentlichkeit ein beschönigtes Bild der Familie präsentierten. Auch seine Ehe mit Nicola sollen die Eltern "unermüdlich zu ruinieren versucht" haben, so Brooklyn damals. Hana hatte sich zu dem Konflikt zunächst mehrfach nicht äußern wollen, bevor sie jetzt ihr Schweigen brach.

Der öffentliche Streit zwischen Brooklyn und seinen Eltern beschränkt sich nicht nur auf persönliche Vorwürfe. So soll Victorias Entscheidung, den vollständigen Namen ihres Sohnes bereits im Jahr 2016 markenrechtlich schützen zu lassen, ebenfalls zum Zerwürfnis beigetragen haben. Brooklyn soll in seinem Instagram-Statement zudem erklärt haben, seine Eltern hätten ihn unter Druck gesetzt, die Rechte an seinem eigenen Namen abzutreten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hana Cross, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham im Mai 2019 im Hotel Martinez in Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Hana Cross und Brooklyn Beckham im Mai 2019 in Cannes