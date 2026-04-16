Absturz? Laut Dieter Bohlen sind die DSDS-Quoten "prima"

Während Fans bereits den endgültigen Niedergang der Castingshow Deutschland sucht den Superstar befürchten, zeigt sich Dieter Bohlen (72) unbeeindruckt vom aktuellen Quotendebakel. Die RTL-Show erreichte am 14. April laut Quotenmeter nur 1,58 Millionen Zuschauer und einen einstelligen Marktanteil bei der relevanten Zielgruppe. Auf die besorgte Frage eines Followers, wie man intern mit diesen miserablen Zahlen umgehe, antwortete der Poptitan jetzt auf Instagram mit einer überraschenden Ansage: "Die Quoten sind prima", kommentiert er knapp, aber entschieden. Während bei RTL die aktuelle Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" mit Dieter, Isi Glück (35) und Bushido (47) quotentechnisch immer weiter auf Talfahrt geht, punktete zeitgleich bei Vox das Tauschkonzert Sing meinen Song mit starken Werten zum Staffelauftakt.

In den Kommentaren zu seinem letzten Video reagiert Dieter noch auf weitere neugierige Fans, die ihn mit Fragen zur Show löchern. Ein User wollte etwa wissen, warum es in diesem Jahr nur zehn Folgen "Deutschland sucht den Superstar" gibt, und bemängelte, dass man früher viel mehr von der Reise der Kandidaten im Fernsehen gesehen habe. Die Antwort des Musikers fällt hier erneut recht wortkarg aus: "Ja, ihr solltet RTL schreiben", rät Dieter seinem Follower und deutet damit an, dass er selbst lieber eine umfangreichere Staffel gedreht hätte. Auch zum Thema Siegersong wird der Musiker befragt: Ob er wieder den finalen Hit für den Gewinner komponieren werde, will ein Follower wissen. Dieter – offenbar an diesem Tag absolut nicht in Schreiblaune – antwortet schlicht: "Nein."

Dieter gilt seit Jahrzehnten als feste Größe der deutschen Pop- und Fernsehlandschaft. Mit Modern Talking prägte er in den 1980er-Jahren den Eurodisco-Sound mit, der ihm internationale Chart-Erfolge bescherte. Später verlagerte er seinen Fokus zunehmend ins Fernsehen und wurde vor allem durch Shows wie DSDS und Das Supertalent zum Dauerbrenner der Castingkultur. Seit dem Start der Show 2002 fungiert Dieter als Juror und prägnante Leitfigur – bekannt für weichgezeichnete Gesichtszüge, aber umso schärfere Juryurteile. Trotz kleinerer Kontroversen rund um seinen Ton gegenüber den Kandidaten bleibt er bis heute gefeierter Kopf des Formats, das über Jahre hinweg Karrieren wie die von Alexander Klaws (42) oder Pietro Lombardi (33) hervorbrachte.

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Imago Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2024 in Köln

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RTL / Stefan Gregorowius Bushido, Isi Glück und Dieter Bohlen bilden die DSDS-Jury 2026

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido