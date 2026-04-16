Aus diesem Grund heiraten Ralf Schumacher und Étienne im TV

Ralf Schumacher (50) und sein Verlobter Étienne Bousquet-Cassagne werden Ende Mai den Bund fürs Leben schließen – und das vor laufenden Kameras. Beim Sky Spotlight Event in München wurde offiziell bekannt gegeben, dass das Paar eine eigene Doku bekommt. Diese gewährt Einblicke in den gemeinsamen Alltag, die Hochzeitsvorbereitungen und schließlich auch die Trauung selbst. Im Promiflash-Interview auf der Veranstaltung erklärten die beiden nun, was sie dazu bewogen hat, diesen so persönlichen Moment mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Es ist auch eine Gelegenheit, vielen Vorurteilen ein bisschen was wegzunehmen und auch zu zeigen, wie wir leben, wie normal wir leben", betonte Ralf.

Der frühere Rennfahrer führte gegenüber Promiflash aus: "Und ich glaube, das war so der Reiz für uns daran, weil es ja doch immer noch interessante Kommentare hier und da gibt oder Gedanken über das." Auch Étienne erzählte, dass die Dokuanfrage eine willkommene Gelegenheit gewesen sei: "Diese Serie, das war ein Angebot von Sky. Wir haben schon darüber nachgedacht. Wir haben gesagt, dass es okay ist und wir haben gesagt: 'Ja, warum nicht?'" Das Model stimmte seinem Ehemann in spe zu – beide möchten offenlegen, wer sie wirklich sind: "Das ist auch eine Möglichkeit für die Leute, die können sehen, wie wir leben. Wie leben wir in Saint-Tropez, in Deutschland, in Österreich, in Slowenien. Warum nicht?"

Im Promiflash-Interview verrieten die beiden außerdem erste Details zu ihren Looks für die Hochzeit. Beide entschieden sich für Unikate, wie Ralf stolz ausplauderte: "Ja, wir lassen uns Maßanzüge anfertigen." Étienne konnte seine Begeisterung kaum verbergen und schwärmte: "Dunkelblau. Die Farbe ist dunkelblau, es ist aber ein klassischer Anzug von einem Schneider aus Salzburg. Es hat auch viel Spaß gemacht, die Anzüge zu probieren." Doch damit wollten sie noch nicht zu viel preisgeben. Ralf bremste Étienne lachend: "Verrat nicht zu viel, das sehen wir dann alles in der Doku." Die Hochzeitsreise der beiden startet ab dem 21. Mai auf Sky.

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Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Partner Étienne im Mai 2025

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Imago Ralf Schumacher mit Partner Étienne Bousquet-Cassagne bei der Münchner Programmpräsentation Sky Spotlight, April 2026

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Instagram / etienne_bousquet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne