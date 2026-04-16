Das Baby ist da: Otto Kerns Witwe Naomi ist Mama geworden

Freudige Neuigkeiten aus dem Fürstentum Monaco: Prinzessin Naomi d'Orléans ist erstmals Mutter geworden! Die Witwe des 2017 verstorbenen deutschen Modedesigners Otto Kern (†67) brachte am 15. April 2026 gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Charles-Philippe d'Orléans eine Tochter zur Welt. Das kleine Mädchen erblickte um 09:18 Uhr im Princess Grace Hospital Centre in Monaco das Licht der Welt. Die Eltern gaben die Geburt noch am selben Tag in einer offiziellen Mitteilung bekannt, die unter anderem dem Magazin Point de Vue vorlag.

Die Tochter trägt den Namen Elisabeth Victoire Jeanne Marie von Orléans. Damit darf sich auch Charles-Philippes 14-jährige Tochter Isabelle aus erster Ehe über Nachwuchs freuen – sie ist nun große Halbschwester. In der offiziellen Bekanntmachung heißt es: "Ihre Königlichen Hoheiten Prinz Charles-Philippe und Prinzessin Naomi von Orléans, Herzog und Herzogin von Anjou, und Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Isabelle von Orléans freuen sich, die Geburt ihrer Tochter und Halbschwester, Ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Elisabeth Victoire Jeanne Marie von Orléans, bekannt zu geben." Das Geschlecht hatte das Paar bis zur Geburt bewusst für sich behalten.

Naomi hatte erst im November vergangenen Jahres öffentlich bekanntgegeben, schwanger zu sein – und die werdende Mutter ließ die Fans zuletzt auch an ihrer Vorfreude teilhaben: Auf Instagram zeigte sie stolz ihren runden Babybauch, Hand in Hand mit Charles-Philippe im zukünftigen Kinderzimmer. Die 45-Jährige lebt bereits seit 2005 in Monaco und ist seit dem standesamtlichen Ja-Wort im September 2023 im Rathaus von Orléans offiziell mit dem Prinzen verheiratet. Für Charles-Philippe ist es die zweite Ehe. Er ist Nachfahre des französischen Königs Louis-Philippe und arbeitet in Monaco als Beauftragter der Stiftung Prince Albert II. eng mit Fürst Albert zusammen.

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Instagram / naomi_et_charlesphilippe Naomi-Valeska und Prinz Charles-Philippe d'Orléans im April 2023

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Getty Images Otto Kern und Naomi Valeska Kern, November 2010

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Instagram / naomi_et_charlesphilippe Prinzessin Naomi von Orléans und Prinz Charles-Philippe, März 2026

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