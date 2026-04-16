"War so nicht geplant": Karina Bauer liegt im Krankenhaus

Besorgniserregende Nachrichten von Karina Bauer: Die Reality-Bekanntheit hat sich aus dem Krankenhaus gemeldet. Dabei klingt die Influencerin alles andere als entspannt – denn ihr Aufenthalt in der Klinik hätte ihrer Meinung nach eigentlich verhindert werden können. "Das war so nicht geplant. Aber traurig, dass ich erst wieder zu vier Ärzten innerhalb von drei Tagen gehen muss, bis man die Lage ernst nimmt, wenn es dann schon kritisch ist", schreibt sie in ihrer Instagram-Story.

Obwohl Karina ihren Followern gegenüber offen anspricht, dass die Situation einen Krankenhausaufenthalt notwendig gemacht hat, verrät sie nicht, was genau hinter ihren Beschwerden steckt. Was sie ihren Fans jedoch mit auf den Weg geben möchte, ist ein klarer Appell: "Hört immer auf euren Körper. Ihr kennt euch am besten! Und lasst euch nicht sagen, dass einige Symptome normal sind, wenn ihr aber merkt, dass das gerade nicht mehr normal ist und es von Stunde zu Stunde immer schlimmer wird."

Schon im vergangenen Jahr hatte Karina für große Sorgen bei ihren Fans gesorgt. Damals zog sich die Reality-Bekanntheit unerwartet aus den sozialen Netzwerken zurück. Erst später erklärte die Influencerin in ihrer Instagram-Story: "Hatte meine zweite Brust-OP und war deswegen lange ausgeknockt. War so viel härter als die erste vor sechs Jahren." Wegen des Eingriffs musste Karina zahlreiche Termine absagen und brauchte Zeit, um sich wieder zu erholen.

Anzeige Anzeige

Instagram / _carry_iwanowna_ Karina Bauer, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / _carry_iwanowna_ Karina Bauer, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / _carry_iwanowna_ Karina Bauer, Influencerin