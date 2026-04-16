Prinz Harrys verzweifelte Bitte: Kein Jawort für Camilla

Vor 21 Jahren, am 9. April 2005, gaben sich König Charles (77) und Königin Camilla (78) das Jawort – für beide war es die zweite Ehe. Prinz William (43) und Prinz Harry (41) waren bei der Zeremonie anwesend. Doch wie Harry in seinen Memoiren "Reserve" offenbart, waren sie alles andere als begeistert von der Verbindung. Tatsächlich sollen sie ihren Vater im Vorfeld sogar angefleht haben, die Hochzeit nicht stattfinden zu lassen. "Das Einzige, worum wir baten, war, dass er sie nicht heiratet. Du musst nicht wieder heiraten, flehten wir", schreibt Harry in seinem viel diskutierten Buch.

Der Grund für Harrys und Williams Widerstand gegen die Hochzeit war die Befürchtung, dass eine Eheschließung für Kontroversen sorgen würde. Harry erklärt in seinen Memoiren: "Eine Hochzeit würde die Presse anstacheln. Sie würde das ganze Land, die ganze Welt dazu bringen, über Mama zu sprechen, Mama und Camilla zu vergleichen, und das wollte niemand. Am allerwenigsten Camilla." Obwohl die Brüder Camilla als jemanden sahen, der eine "zentrale Rolle beim Zerfall der Ehe unserer Eltern" gespielt hatte, erkannten sie gleichzeitig an, dass sie ihrem Vater Glück brachte. Daher stimmten sie der Verbindung letztlich zu. Dennoch blieb vor allem das Verhältnis zwischen Harry und seiner Stiefmutter zunächst angespannt und kühl.

Als Harry Camilla zum ersten Mal als Teenager traf, war er gerade einmal 13 Jahre alt und vermisste seine Mutter schmerzlich. Ein Hofangestellter wird in dem Buch "The Palace Papers" von der Autorin Tina Brown mit den Worten zitiert, Harry habe Camilla mit "langen Schweigephasen und brodelnden, missmutigen Blicken" verunsichert. Obwohl Harry zu seinem 21. Geburtstag erklärte, er und sein Bruder würden Camilla "über alles lieben", enthüllte ein Freund der Prinzen später: "Obwohl sich die Spannungen zwischen ihnen im Laufe der Jahre gelockert haben, war es mehr eine Demonstration von Einheit als eine enge Beziehung. Sie waren nie eng mit ihr und sind es immer noch nicht." Charles und Camilla wirken hingegen vertrauter und glücklicher denn je.

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ISABEL INFANTES / POOL / AFP/ Getty Images Prinz Harry, König Charles und Queen Consort Camilla

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Getty Images König Charles und Königin Camilla, Mai 2025

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Getty Images Königsgemahlin Camilla und Prinz Harry im November 2008