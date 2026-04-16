Vanessa Brahimi wehrt sich gegen Anfeindungen von Podcastern

Mit ihrem Podcast "Make Reality Great Again" haben die Realitystars Tobias Pankow (40) und Oliver Sanne (39) im Netz für einen Aufschrei gesorgt – ihre jüngsten Kommentare über Vanessa Brahimi gehen vielen Fans viel zu weit. Die beiden Männer äußerten sich in dem Format auf äußerst abfällige Weise über das Äußere der Reality-TV-Kollegin. Sie bewerteten Beine, Brüste, Hintern und Gesicht der Das Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit ebenso wie ihren Charakter und scherzten schließlich: "Von hinten lockt sie – von vorne schockt sie." Vanessa lässt diese Demütigung allerdings nicht kommentarlos stehen.

In einem Statement zu dem Podcast-Eklat schreibt Vanessa in ihrer Instagram-Story: "Wow, wir leben im Jahr 2026 und trotzdem erleben Frauen immer noch Sexualisierung und Bodyshaming. Es ist nicht akzeptabel, dass Männer Frauen auf ihr Äußeres reduzieren, ihren Körper kommentieren oder sich anmaßen, ihren Wert daran zu messen." Weiter betont die Influencerin, dass Respekt kein Trend, sondern die Grundlage menschlichen Zusammenlebens sein sollte. In einem weiteren Clip zeigt sie sich sichtlich bewegt: "Ich weiß nicht warum, aber das geht mir gerade so nahe. Ich bin am Zittern. Ich kann es echt nicht glauben, dass erwachsene Männer in aller Öffentlichkeit so über mich sprechen und mich so auf mein Äußeres reduzieren." Obwohl sie sich bewusst ist, dass Tobias und Oliver mit ihren Aussagen womöglich nur Aufmerksamkeit generieren wollen, kann Vanessa die Kommentare nicht einfach ignorieren.

Kollegen aus der Reality-TV-Welt stärken Vanessa den Rücken. Namensvetterin Vanessa Nwattu (26) schreibt auf Instagram: "Oliver Sanne ist wirklich unmöglich geworden. Traurig, was sein Schrei nach Aufmerksamkeit aus ihm seit Monaten holt. Peinlich auf jeglicher Ebene." Sandra Sicora (33) urteilt kurz und knapp: "Unmöglich!" Der Meinungs-Blogger Sanijel Kimovski fordert sogar Konsequenzen für die abwertenden Kommentare des Das Sommerhaus der Stars-Duos. "Lass diesen widerlichen Müll nicht an dich ran, Vanessa, und zeig die an", meint er in einem eigenen Video zum Thema.

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessabrahimi Vanessa Brahimi, Influencerin

Anzeige Anzeige

ActionPress / Thomas Burg Oliver Sanne, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Tobias Pankow bei den Reality Awards 2024