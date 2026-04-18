Schock in Paris: Nadia Farès stirbt nach Schwimmbad-Unfall

Die französische Schauspielerin Nadia Farès ist tot. Sie wurde nur 57 Jahre alt. Die Darstellerin, die vor allem durch den Thriller "Die purpurnen Flüsse" bekannt wurde, erlitt am 12. April beim Schwimmen in einem Privatclub in Paris einen dramatischen Zwischenfall. Obwohl sie als geübte Schwimmerin galt und nach eigenen Angaben viermal pro Woche schwamm, hörte sie plötzlich auf zu schwimmen und ging lautlos unter. Ihre Töchter Cylia und Shana Chasman bestätigten nun ihren Tod in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AFP: "Mit tiefer Trauer geben wir den Tod von Nadia Farès am vergangenen Freitag bekannt. Frankreich hat eine große Künstlerin verloren, doch für uns ist es vor allem der Verlust unserer Mutter." Die Familie bat in dieser schweren Zeit um Respekt und Diskretion.

Augenzeugen beobachteten, wie Nadia, die mit einem Schwimmbrett und Flossen im Becken unterwegs war, plötzlich reglos im Wasser versank. Schätzungen zufolge befand sie sich zwischen drei und vier Minuten unter der Wasseroberfläche, bevor zwei andere Badegäste einschritten, sie vom Beckenboden holten und mit einer Herzdruckmassage und einem Defibrillator zu reanimieren versuchten. Anschließend wurde die Schauspielerin in das Pariser Krankenhaus La Pitié-Salpêtrière gebracht und in ein künstliches Koma versetzt. Ärzte kämpften mehrere Tage lang um ihr Leben – vergeblich. Die französische Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang des Vorfalls zu klären. Dafür werden unter anderem Aufnahmen der Überwachungskameras des Sportkomplexes ausgewertet.

In einem Interview mit dem französischen Magazin Gala hatte Nadia erst im Januar über ernste gesundheitliche Probleme gesprochen. So musste sie sich 2007 wegen eines Aneurysmas einer Gehirnoperation unterziehen – "eine tickende Zeitbombe, die dringend behandelt werden musste", so die Schauspielerin. Zudem hatte sie sich innerhalb von vier Jahren drei Herzoperationen unterzogen. Ob ein medizinischer Zwischenfall auch Ursache ihres Zusammenbruchs im Wasser war, ist bislang ungeklärt.

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Getty Images Nadia Farès während der Paris Fashion Week, Januar 2024

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Getty Images Nadia Farès, Schauspielerin

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Getty Images Nadia Farès bei der Premiere von "Monsieur Aznavour" im Le Grand Rex in Paris im Oktober 2024

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