Festnahme: Teresa Giudices Tochter teilt kryptischen Post

Nachdem die Festnahme von Milania Giudice öffentlich bekannt wurde, hat sich die 20-Jährige nun erstmals – wenn auch in rätselhafter Form – auf Instagram zu Wort gemeldet. Der Tochter von US-Realitystar Teresa Giudice (54) und ihrem Ex-Mann Joe Giudice (54) wird nach einem Vorfall Mitte Mai in New Jersey "einfache Körperverletzung" vorgeworfen. Die Polizei der Montville Township nahm sie fest, der Fall wurde unter dem Bereich häusliche Gewalt eingestuft und gilt als vertraulich.

Anstatt direkt auf die Anschuldigungen einzugehen, postet Milania auf Instagram nun ein Foto eines Straßenschildes mit der Aufschrift: "Keiner von uns sitzt hoch genug, um auf jemanden herunterzuschauen. Sei bescheiden." Zusätzlich teilt sie ein Meme mit dem Text: "Meine Mama und ich stehen uns so nah, dass ich manchmal vergesse, dass ich mit meiner Mama rede." Fotos zeigen sie derweil entspannt auf einer Yacht – von einer Reaktion auf die Vorwürfe keine Spur.

Milanias Konflikt mit dem Gesetz wurde erst spät bekannt. Sie war laut neuen Medienberichten am 14. Mai gegen 18 Uhr festgenommen worden. Am 19. Mai sollte sie vor Gericht erscheinen. Wie der Fall ausging, ist bislang nicht bekannt. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich die Studentin am Ende ihres zweiten Studienjahres an der University of Tampa. Öffentlich hat sie sich zu den konkreten Vorwürfen bisher nicht geäußert.

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Instagram / milania.ggiudice Teresa Giudice und ihre Tochter Milania, Mai 2026

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Getty Images Joe und Teresa Giudice

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